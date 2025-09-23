Affari Tuoi: disastro Alice, che non vince nulla neppure alla regione fortunata

La concorrente ha subito accettato la prima offerta del dottore cambiando il pacco

E’ arrivato anche il momento di Alice del Veneto di giocare stasera ad Affari Tuoi. E quest’ultima, prima di dare il via alla partita, ha rivelato a Stefano De Martino di voler affrontare questa sfida al fianco del compagno. Detto questo il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dirle di fare i primi sei tiri. Una volta terminato l’ultimo lancio il dottore del programma si è fatto vivo con la sua prima offerta di cambiare pacco. Offerta che la concorrente ha accettato di buon grado andandosi a prendere il pacco numero 11. Altri tre tiri per la ragazza, che ovviamente è andata a vedere subito quello che avrebbe portato a casa qualora non avesse accettato il cambio. E purtroppo ha fatto un’amara scelta perchè avrebbe potuto vincere almeno 20 mila euro.

Affari Tuoi, la concorrente ha sorpreso ancora accentando di cambiare nuovamente il pacco

Dopo il terzo tiro ha telefonato nuovamente il dottore del game show di Stefano De Martino per offrire ad Alice del Veneto la bellezza di 15 mila euro. Stavolta però la concorrente del programma di Rai Uno ha rifiutato senza pensarci troppo: “Stefano io mi voglio ancora divertire e rifiuto l’offerta…” Tre nuovi tiri per Alice. E se la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte per i primi due tiri, l’ultimo però è stato tremendo perchè ha trovato il pacco contenete 300 mila euro. Il dottore le ha allora proposto un altro cambio pacco. E anche stavolta la concorrente ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 18. Tre nuovi tiri per la veneta che purtroppo non è riuscita a raddrizzare la partita, visto che nel tabellone ci sono ancora troppi pacchi blu.

Alice del Veneto è andata alla regione fortunata, ma il risultato è stato disastroso

A questo punto il dottore di Affari Tuoi ha telefonato un’altra volta offrendo alla concorrente la cifra di 10 mila euro per tre tiri. La risposta è stata però negativa. La situazione è però andata di male in peggio, tanto che alla fine la concorrente è andata alla regione fortunata. Stefano De Martino, il quale è stato recentemente vittima di un furto a Milano, ha chiesto ad Alice di dire la regione che secondo lei è quella che potrebbe darle l’opportunità di vincere 100 mila euro. E quest’ultima ha puntato tutto sull’Abruzzo. Niente da fare. Per tale ragione ha deciso di scegliere il Lazio. Purtroppo il risultato non è cambiato ed è tornata a casa a mani vuote.