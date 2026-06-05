Licia Colò, non solo Eden su La7: “Qualcosa bolle in pentola, verrà annunciato…”

Licia Colò: “Sto preparando un nuovo programma. Sarà annunciato il 3 luglio”

Da anni Licia Colò è uno dei volti televisivi più riconoscibili e amati anche se da altrettanti anni, dopo l’addio a Kilimangiaro, conduce Eden – Un pianeta da salvare su La7. Vanno in onda molto spesso delle repliche il sabato pomeriggio e comunque gli ascolti sono ottimi, come se fosse la prima volta, e lei in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo si paragona un po’ alla Signora in Giallo e svela che qualcosa bolle in pentola: “Sto preparando un nuovo progetto che verrà annunciato il 3 luglio”.

Casa Colò: la conduttrice Licia spiega il successo del programma web

Intanto Licia Colò si sta prendendo delle soddisfazioni con un programma pensato per il web dal titolo Casa Colò, che conduce in coppia con il suo ex marito Alessandro Antonino (sono stati sposati dal 2004 al 2023), e dove trattano di notizie, curiosità, progetti culturali in modo leggero, e il pubblico apprezza le dinamiche tra loro, dove lui la prende in giro e “io faccio la parte di quella acida”. I due sono sempre rimasti in ottimi rapporti e ora si considerano dei grandi amici.

Licia Colò parla della figlia Liala: “Molto più determinata di me”

Uno dei grandi orgogli di Licia Colò è senza dubbio la figlia Liala con la quale è stata ospite non solo a Verissimo, ma anche a La volta buona. Durante l’intervista ha detto che sua figlia “è molto più determinata di me” e che è sempre molto attenta quando viaggia in giro per il mondo. “Non le ho mai imposto scelte” ha aggiunto.