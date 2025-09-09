Affari Tuoi: il dottore si prende gioco di Romina, che perde 200.000€

La concorrente ha deciso di rifiutare le prime due offerte del dottore

Stasera a giocare con Stefano De Martino è toccato a Romina dalla Sardegna, la quale ha deciso di affrontare la sfida ad Affari Tuoi al fianco del fratello Riccardo. Una volta che la concorrente ha finito la presentazione il conduttore dell’ammiraglia Rai ha chiesto di fare i primi sei lanci. E questa serie di tiri non sono andati male. Subito dopo il dottore ovviamente si è subito fatto vivo per proporre a Romina un cambio pacco. Nonostante però averci pensato bene la concorrente del game show di Rai Uno ha rifiutato. Altri tre tiri per lei che nell’ordine ha trovato 500 euro, 50 euro e infine Gennarino. Insomma meglio di così non poteva andare per la concorrente, che è riuscita a mettere in difficoltà il dottore. Quest’ultimo non si è comunque scoraggiato e per farla vacillare ha proposto 33 mila euro.

Affari Tuoi: partita davvero fortunata quella della concorrente della Sardegna

A questo punto Stefano De Martino ha chiesto a Romina della Sardegna di fare altri tre tiri. E la concorrente del game show ha continuato a tentare la sorte trovando stavolta 1 euro, 30 mila euro e dulcis in fundo i mamuthones. La fortuna ha continuato quindi a strizzare l’occhio dalla sua parte, e arrivata a questo punto il suo tabellone non poteva essere migliore, visto che in ballo c’erano ancora i 200 mila e soprattutto i 300 mila euro. Ha allora ritelefonato il dottore del game show, che è sempre più in affanno contro La ruota della fortuna, tanto che la Rai è stata costretta a cambiare strategia posticipando il ritorno di Cinque Minuti di Bruno Vespa, proponendo alla concorrente ben 40 mila euro. Nonostante l’offerta sia stata ritenuta più che buona Romina ha rifiutato e deciso di tentare nuovamente la sorte.

Romina della Sardegna ha cambiato prima il pacco e poi ha accettato l’offerta di 33 mila euro

Nuovo tiro per la concorrente di Affari Tuoi, che stavolta ha trovato il pacco nero contenente 50 mila euro. Ed ecco che il dottore del game show condotto da Stefano De Martino ha telefonato proponendo lo scambio pacco. La concorrente ha però detto no. Altro tiro per quest’ultima felice di vedere tabellone con quasi tutti pacchi rossi. Stavolta però non è andata benissimo perchè Romina ha trovato 75 mila euro. E il dottore ha subito colto la palla al balzo per abbassare l’offerta precedente a 33 mila euro per un solo tiro. Tuttavia la concorrente non ha mollato e ha ancora una volta risposto no. Tiro questo che le è costato parecchio perchè ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro. Il dottore le ha allora proposto di cambiare il pacco e stavolta ha accettato. E scelta migliore non poteva fare perchè se no sarebbe tornata a casa a mani vuote, visto che nel pacco c’erano 0 euro. E’ allora arrivata una nuova offerta di 33 mila euro. Stavolta Romina non se l’è sentita di rischiare e ha accettato l’offerta. E purtroppo il poco coraggio non ha giocato a suo favore perchè ha perso la chance di vincere 200 mila euro.