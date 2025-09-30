Affari Tuoi: Stefano De Martino lancia una frecciatina a Berlusconi? (VIDEO)

Il conduttore ha lanciato una frecciata a Pier Silvio Berlusconi?

Stasera è arrivato finalmente il turno di Stefania del Trentino Alto Adige giocare ad Affari Tuoi. E a Stefano De Martino, prima di iniziare la sua partita, ha rivelato di volere al suo fianco il compagno Cristiano. Detto questo il conduttore ha quindi invitato la concorrente a fare i primi sei lanci di rito. Dopo l’ultimo lancio il dottore si è fatto vivo offrendo la bellezza di 38 mila euro. Bella cifra, ma Stefania non ci ha pensato due volte a dire di no. Altri tre tiri per lei. Arrivati a questo punto il dottore ha cambiato strategia offrendo alla concorrente 43 mila euro. Quest’ultima, dopo averci riflettuto bene, ha però rifiutato. Ma non è finita qua perchè in questa occasione il conduttore dell’ammiraglia Rai, parlando proprio al telefono con il dottore, si è lasciato andare facendo una battuta che molti hanno interpretato come una vera e propria frecciatina a Pier Silvio Berlusconi, il quale settimane fa ha svelato che per giocare ad Affari Tuoi non serve chissà quale abilità se non la fortuna:

“Noi abilità qua non ne richiediamo: laureati? Via! Avete fatto un master? A casa! Parlate l’italiano fluentemente? No! sapete fare le moltiplicazioni? Via! Le divisioni? Non vi candidate!”

Affari Tuoi, la concorrente non si è fatta prendere dalla paura continuando a sfidare la sorte

Dopo questa parentesi che ha già fatto molto discutere sui social Stefano De Martino ha chiesto a Stefania del Trentino Alto Adige di fare tre nuovi tiri, nella speranza che trovi tutti pacchi blu. Purtroppo non è andata proprio così, anche se l’unico pacco rosso trovato è stato quello con 10 mila euro. Il dottore ha allora offerto alla concorrente del game show dell’ammiraglia Rai 48 mila euro per un solo tiro. Anche stavolta la risposta è però stata negativa. Nuovo tiro per la concorrente originaria di Bolzano, che stavolta ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Con questo passo falso il dottore ha quindi fatto dietrofront abbassando la posta in palio offrendo 38 mila euro.

IL VIDEO del momento in cui Stefano De Martino avrebbe lanciato questa presunta frecciata a Pier Silvio Berlusconi

Stefania del Trentino Alto Adige ha vinto 30 mila euro

Incredibile ma vero con il nuovo tiro la concorrente del Trenino Alto Adige ha trovato un altro pacco blu arrivando a questo punto con la possibilità di vincere ancora 50, 200 e 300 mila euro. Il dottore, per un nuovo tiro, ha proposto alla ragazza di Bolzano di cambiare pacco. Una scelta complicatissima per lei, ma alla fine ha accettato di cambiare per andarsi a prendere il pacco numero cinque. Una scelta che si è rivelata essere la peggiore di sempre perchè Stefano De Martino, che a partire da questa settimana andrà in onda anche il sabato per dare un buon traino a Ballando con le stelle, ha dovuto comunicarle di aver perso 300 mila euro. il dottore, dopo questo passo falso all’ennesima potenza, ha offerto alla concorrente di Affari Tuoi 22 mila euro. La risposta è stata no. Alla fine la ragazza è rimasta con 30 e 50 mila da una parte e 100 euro dall’altra. Il dottore è allora tornato alla carica con un’offerta di 13 mila euro. Niente da fare perchè Stefania ha continuato fino in fondo a tentare la sorte. Alla fine è riuscita a raddrizzare la partita vincendo 30 mila euro.