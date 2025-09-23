Avanti un altro, Daniel Nilsson fuori dal cast: chi prende il suo posto

Il Bonus Daniel Nilsson è fuori da Avanti un altro

Nella giornata di giovedì le registrazioni delle nuove puntate di Avanti un altro ripartiranno per la gioia degli spettatori che preferiscono divertirsi con un mini-varietà che rimanere ancorati a Reazione a catena. Presenti, come sempre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti che fungono da conducenti di questo aereo più pazzo del mondo che è appunto il programma di Canale5 che avrà una novità: infatti, stando a quanto anticipato dal portale FanPage, non sarà presente il Bonus Daniel Nilsson.

Daniel Nilsson arrestato a giugno per una lite con la fidanzata

Ma perché Daniel Nilsson non farà più parte del cast di Avanti un altro nelle vesti di Bonus? Motivo molto semplice e del tutto giustificato: infatti lo scorso giugno l’uomo è stato arrestato dopo una lite violenta con la sua fidanzata. Infatti chi ha storto il naso guardando le puntate in onda dall’inizio del mese deve sapere che seppur siano inedite sono pur sempre state girate nell’autunno del 2024. Ma chi prenderà il suo posto?

Avanti un altro 2025: Luca Vetrone è il nuovo Bonus

Sempre stando a FanPage ecco chi prenderà il posto di Daniel Nilsson nei panni di Bonus: sarà Luca Vetrone, che ha debuttato in tv nel lontano 2019 alla corte di Maria De Filippi (Uomini e Donne); ma non finisce qua perché ha partecipato a Temptation Island come tentatore. Tanto per non farsi mancare nulla, poi, si è classificato al secondo posto all’Isola dei Famosi nel 2023 dietro a Marco Mazzoli. Come se non bastasse anche Miss Claudia non sarà più della partita come ha annunciato qualche giorno fa.