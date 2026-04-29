Uomini e Donne, crisi tra Ernesto e Cristiana? Gli indizi parlano chiaro

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono già in crisi?

Pochissimo tempo fa Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne che è ricaduta su Ernesto Passaro. Tra i due è scattato l’amore, sono persino andati a vivere insieme, mossa che non si dovrebbe mai fare soprattutto dopo che ci si conosce da pochissimi mesi e si sta insieme da neanche una settimana. Ma si sa che le coppie di Uomini e Donne non imparano mai dagli errori delle altre coppie e credono che il loro amore sia sempre più forte di quello degli altri. Eppure pare che i due siano già in crisi.

L’ex tronista di UeD è volata in Sicilia, Ernesto è rimasto a Roma

Ma qual è il dettaglio che ha fatto pensare che Cristiana ed Ernesto siano già in crisi dopo pochissimo tempo che hanno deciso di andare a convivere? Sui social un utente ha fatto una domanda, ovvero se si fossero lasciati oppure no, e un follower ha scritto che non si mettono più like sui social, lei è tornata a Palermo a casa dei suoi genitori senza dare una spiegazione, ed è molto strano visto che prima mettevano online ogni loro movimento. E stando ai contenuti pubblicati pare proprio che lei sia in Sicilia mentre Ernesto è rimasto a Roma, dove hanno preso casa insieme.

Uomini e Donne: Ernesto debutta come dj e Cristiana tace

Un altro indizio che farebbe presagire la crisi tra Cristiana ed Ernesto è il fatto che lui ha debuttato come dj, passione che coltivava ormai da tempo, e si è esibito in un locale di Tarquinia. Peccato che lei non abbia messo nessun like, non abbia fatto alcun commento, insomma non ha palesato il supporto al suo fidanzato. D’altro canto neanche lui ha fatto alcuna dedica alla fidanzata. Tra l’altro, lei in queste ore ha pubblicato un video su TikTok dove fa finta di cantare e un commento sotto dice “Ernesto ti pensa ancora” e lei ha messo like.