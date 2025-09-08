Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi nera? Le ultime indiscrezioni preoccupano

Bianca Atzei e Stefano Corti sono in crisi nera?

Circa due settimane fa si è fatto un gran parlare di una crisi nera tra Bianca Atzei e Stefano Corti, che sui social si sono sempre mostrati molto affiatati, pubblicando video scherzosi e quant’altro. Il divertimento non sembra più essere di casa da un po’ di tempo e infatti l’indiscrezione vorrebbe che i due abbiano litigato in maniera pesante, ma il silenzio non è stato rotto neanche per sbaglio. Quindi cosa sta succedendo?

Stefano Corti in vacanza da solo con il figlio Noa

Pare proprio che non sia sanabile al momento la crisi tra Stefano Corti e Bianca Atzei. Il primo nelle ultime ore ha lasciato la Sardegna per andare in vacanza alle terme, in un luogo di montagna, con il figlio Noa avuto con la cantante. E invece quest’ultima cosa sta facendo al momento? Nella serata di ieri era impegnata in un concerto a Palma di Montechiaro. Ha pubblicato una foto su Instagram dove ha mostrato di essere sempre in contatto con suo figlio, ma nessun riferimento al compagno con cui pare stia passando una crisi nera.

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno conducendo vite separate?

Secondo quanto dicono le indiscrezioni legate al mondo del gossip Bianca Atzei e Stefano Corti starebbero conducendo vite separate. Un vero peccato considerando i toni scherzosi e amorevoli con cui si sono fatti conoscere e amare dai fan sui social. Si spera che possano arginare i malumori e le incomprensioni al fine di tornare a splendere sotto il sole dell’amore.