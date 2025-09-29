Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Continuiamo a volerci bene”

Filippo Bisciglia annuncia la rottura con Pamela Camassa

Purtroppo non tutte le storie d’amore durano, per non parlare di quelle del magico mondo dello spettacolo, perché non si può mai sapere cosa può succedere nella vita anche se si parte con le migliori intenzioni. Le crisi si superano, alcune appaiono insormontabili, altre volte le divergenze caratteriali fanno tutto il resto, oltr e a quelle di vita futura (figli o matrimonio). Tutto questo per dire che Filippo Bisciglia ha annunciato la fine della sua storia con Pamela Camassa: “Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

“Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene”: a parlare così è stata Pamela Camassa, che si è separata da Filippo Bisciglia (boom di Temptation Island). E pensare che sono sempre sembrati molto innamorati con l’intenzione di fare dei progetti futuri. Alla fine, però, hanno deciso di prendere due strade diverse.

