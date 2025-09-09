Uomini e Donne, sfogo di Barbara De Santi: “Mi sono completamente annullata”

La dama di Uomini e Donne ha deciso di cambiare look

È stata un’estate da dimenticare per Barbara De Santi perché ha dovuto fare i conti con l’incidente della sorella oltre al fatto che ha visto la sua storia d’amore con Ruggiero naufragare per i motivi più disparati e non ancora chiariti del tutto. Per questo motivo la dama ha deciso di cambiare look, per dare una scossa al suo mondo esteriore, senza dimenticare che è quello interiore che colpisce gli altri. Peccato che sui social c’è una cloaca di insicuri e insoddisfatti che devono attaccare le persone che non conoscono come se li conoscessero, invece, da una vita. Ma lei ha replicato a tono.

Barbara De Santi replica a tono: “Vengo da tre mesi in cui mi sono annullata”

“Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20. Ho l’età che ho…”: questo è stato lo sfogo di Barbara De Santi, che si è lasciata con Ruggiero.

Uomini e Donne, Barbara: “Fiera di questo mio cambiamento”

Ha concluso così Barbara De Santi di Uomini e Donne: “Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa…”