Verissimo, Cecilia Rodriguez piange: “Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli”

Cecilia Rodriguez: “Io e Ignazio Moser non riuscivamo ad avere figli”

Nello studio di Verissimo l’influencer Cecilia Rodriguez che è incinta per la prima volta ha parlato appunto della sua gravidanza svelando che “io e Ignazio Moser non riuscivamo ad avere figli, ci ho provato per più di cinque anni ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi”.

Verissimo, Cecilia: “Io e Ignazio ci siamo disperati”

“Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene” ha continuato con la confessione Cecilia Rodriguez a Verissimo che si è sciolta in lacrime perché è piena di emozioni e di voglia di vivere questo magico momento insieme a suo marito e alla sua famiglia.

La moglie di Ignazio Moser: “Il periodo più bello della mia vita”

“Sto molto bene, è un bel periodo, forse il più bello della mia vita” ha raccontato Cecilia Rodriguez a Silvia Toffanin che l’ha ospitata nel suo salotto di Verissimo mentre è al nono mese di gravidanza. “La piccolina dovrebbe nascere a metà ottobre. Ho desiderato tanto questo momento, ho aspettato tanto e un po’ è come se non ci credessi. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono felice” ha concluso la sua intervista, anche se di recente ha vissuto un momento doloroso.