Affari Tuoi: dottore beffa Giuseppe del Lazio, che perde per un soffio 200.000€

Il concorrente del game show ha lanciato la sfida al dottore

Stasera è arrivato il turno di Giuseppe del Lazio tentare la sorte ad Affari Tuoi. E prima di iniziare la partita con i classici sei tiri si è brevemente presentato e ha rivelato di volere al suo fianco la figlia Giulia. Arrivati a questo punto Stefano De Martino ha chiesto al concorrente di iniziare la partita con appunto i primi sei tiri. Una volta chiamato pure l’ultimo pacco il dottore ha telefonato proponendo un’offerta di 25 mila euro. Giuseppe non ci ha però pensato due volte rifiutando e andando avanti con la partita. Altri tre tiri per lui. Finito anche questo momento il dottore gli ha proposto di cambiare pacco. Anche stavolta però la risposta è stata però un secco no.

Affari Tuoi, si è messa male per il concorrente

Altre tre tiri per Giuseppe del Lazio, il quale ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 15 mila, 100 mila e 20 mila euro. Tre tiri decisamente sfortunati per il concorrente del game show di Stefano De Martino, che è arrivato a questo punto con un tabellone decisamente sfavorevole. il dottore per tre tiri gli ha allora offerto 20 mila euro. Ma non c’è stato niente da fare perchè l’uomo ha continuato ad andare avanti nello sfidare la sorte. Con questo nuovo giro di lanci la situazione non è migliorata troppo e il dottore per un tiro ha offerto a Giuseppe di cambiare il pacco. Quest’ultimo però non ha voluto sentire ragioni rifiutando.

Giuseppe del Lazio ha vinto 50 mila euro

Fortunatamente il nuovo tiro fatto dal concorrente di Affari Tuoi ha portato buone nuove, visto che ha trovato il pacco blu contenente 500 euro riuscendo così a riequilibrare il tabellone con quattro pacchi blu da una parte e tre rossi dall’altra. Da lì a poco il dottore è tornato alla carica offrendo 25 mila euro al concorrente, il quale però ha detto no. Stefano De Martino, che sabato prossimo avrà in studio Milly Carlucci, gli ha allora detto di fare un nuovo tiro. E Giuseppe non se lo è fatto dire due volte trovando il pacco da 100 euro. Con questa mossa ha allora riequilibrato definitivamente il tabellone con tre pacchi blu e tre rossi. Alla fine il concorrente laziale è rimasto con 10 euro da una parte e 75 mila e 200 mila euro dall’altra. Il dottore gli ha allora gli ha offerto 50 mila euro. E stavolta non è stato per niente facile per Giuseppe, il quale alla fine ha accettato l’offerta: “Meglio andare a casa con questo che niente…” Una scelta che però non si è rivelata essere lungimirante perchè se non avesse accettato l’offerta avrebbe vinto 200 mila euro.