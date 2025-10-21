Affari Tuoi: Maria Grazia rischia fino in fondo, ma alla fine vince solo 50 euro

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

E’ toccato stasera alla concorrente della Calabria giocare con Stefano De Martino ad Affari Tuoi. E dopo la consueta presentazione ha rivelato di voler affrontare la sfida al fianco della mamma Assunta. E’ quindi arrivato il momento di giocare facendo i primi sei lanci. Una volta terminato il primo giro ha chiamato il dottore, che ha subito offerto 34 mila euro. La concorrente però non ci ha pensato due volte e ha rifiutato. Altri tre tiri per lei. Arrivati a questo punto il dottore ha allora offerto ancora una volta 34 mila euro. Ma anche stavolta la risposta è stata assolutamente negativa.

Affari Tuoi: spezzato il sogno della concorrente, che ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro

Tre nuovi tiri per Maria Grazia della Calabria. E stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro. Messo quindi un po’ con le spalle al muro il dottore ha offerto 20 mila euro. No secco da parte di Maria Grazia. Nuovo tiro per la concorrente calabrese, che ha trovato il pacco contenete 20 euro. E’ allora tornato alla carica il dottore con l’offerta di 20 mila euro. Offerta interessante, ma che non è bastata per far gettare la spugna alla giovane. Altro tiro per Maria Grazia. E questa volta ha trovato il pacco con 10 mila euro. Dopo tante offerte il dottore allora ha calato il nuovo asso nella manica offrendole di cambiare il pacco per un tiro.

Maria Grazia della Calabria ha vinto solo 50 euro

L’offerta del dottore ha messo un po’ in difficolta la concorrente di Affari Tuoi, la quale ha però preferito rifiutare. Nuovo tiro per Maria Grazia, che ha pescato 1 euro. Ovviamente Stefano De Martino, il cui game show da ieri ha iniziato ad avere un’anteprima più lunga per contrastare meglio La ruota della fortuna di Gerry Scotti, non ha potuto che festeggiare il lancio fortunato. Il dottore non si è però dato per vinto offrendo 25 mila euro. Non c’è però stato niente da fare perché la risposta è stata no. La ragazza è stata quindi chiamata a fare un nuovo lancio che si è rivelato essere molto fortunato. Il dottore ha allora cercato di tentarla proponendo un cambio pacco. Scelta complicata per la giovane, la quale dopo averci riflettuto a lungo ed essersi consultata con la madre ha deciso di restare così com’è. Sul finale della partita il cambio l’ha però accettato non appena ha visto sfumare la possibilità di vincere 200 mila euro. La concorrente è quindi rimasta con 50 euro da una parte e 50 mila dall’altra. Come ultima offerta il dottore le ha allora offerto 20 mila euro. Dopo averci riflettuto bene ha deciso di rischiare. Purtroppo ha fatto male i conti perchè è tornata a casa solo con 50 euro.