Soleil Sorge dopo The Unknown chiude con i reality show: “Ho già dato”

Niente Isola dei Famosi per l’influencer

Soleil Sorge ha ottenuto una grandissima popolarità grazie al fatto di aver partecipato a tantissimi programmi. Infatti l’influencer dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne ha poi preso parte ad altri tre reality show molto importanti: Pechino Express, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Ebbene a proposito di quest’ultimo reality su instagram un suo follower ha colto la palla al balzo per chiederle se sono vere tutte le voci di corridoio circolate online sul suo possibile ritorno come naufraga nell’edizione condotta da Selvaggia Lucarelli. E quest’ultima, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, ha subito tenuto a mettere le cose in chiaro, asserendo senza indugio alcuno di non avere la minima intenzione di ripetere l’esperienza:

“Mi spiace rompere questo bellissimo delirio collettivo che si è creato online, ma no…Grazie per il trauma flashback though…”

Soleil Sorge ha chiuso per sempre con i reality show

In queste settimane tra l’altro Soleil è tornata in Tv come concorrente del nuovo reality game di Rai Due intitolato The Unknown – Fino all’ultimo bivio. E anche stavolta è riuscita a farsi molto apprezzare per il suo bel caratterino e tenacia. Su instagram le è stato quindi chiesto se invece tornerebbe nella casa del Grande Fratello Vip. Anche stavolta la risposta dell’influencer non ha per niente lasciato dubbi in tal senso. Infatti Soleil, come riportato sempre dal portale Biccy.it, ha dichiarato su instagram che con The Unknown ha messo la pietra tombale sui reality:

“LOL, facciamo che in qualunque coniugazione temporale confusa la mettiate, ho già dato e avuto le mie esperienze e disegnato un incredibile cerchio come concorrente…Con The Unknown segno la sua chiusura…”

Dopo The Unknown l’influencer pronta a fare la conduttrice

Successivamente Soleil Sorge, che a The Unknown – Fino all’ultimo bivio ha avuto un acceso scontro con Francesca Manzini, ha anche rivelato ai suoi follower su instagram, sempre come riportato da Biccy, che per quanto riguarda il mondo Televisivo potrebbe prendere in seria considerazione solo la conduzione di qualche show:

“Cercherò di essere più chiara possibile: mi chiamo Soleil…Qualora le reti fossero interessate a una degna conduzione televisiva, i might consider (potrei prenderlo in considerazione)…”

Dopo la finale del reality di Rai Due prevista lunedì prossimo potrebbero esserci novità in tal senso per lei?