Affari Tuoi, pacchista spiazza Stefano De Martino: “Fatto provino per La Ruota”

Affari tuoi, simapatico botta e risposta tra il conduttore e una pacchista

E’ terminata anche questa nuova elettrizzante puntata del game show dell’ammiraglia Rai. E si segnala che in questa occasione c’è anche stato un simpatico botta e risposta tra una pacchista e Stefano De Martino. Cos’è successo? Quest’ultimo le ha chiesto di presentarsi prima di aprire il suo pacco. E la concorrente ha rivelato di essere un chirurgo vascolare:

“Ciao a tutti, sono Marianna, vengo da Melito in provincia di Napoli, e sono un chirurgo vascolare…”

Pronta la simpatica reazione dell’ex marito di Belen Rodriguez: “Scusi non ho capito? A casa forza…Noi siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolare adesso? Direi che stiamo esagerando…”

La pacchista ha rivelato di aver fatto il provino pure per La ruota della fortuna

In questo esatto momento ha telefonato il dottore di Affari Tuoi. E dopo un paio di secondi si è sentito esclamare a Stefano De Martino un ‘sicuramente’ e poco dopo domandare alla pacchista in questione se ha fatto il provino per qualche altro gioco televisivo: “Hai fatto il provino per qualche altro gioco? Non l’hanno presa ed è venuta qua…” A questo punto la donna, con un bel sorriso stampato sul volto, non è riuscita ad esimersi dal dire di aver tentato di partecipare pure alla Ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, senza successo: “Veramente sì, La ruota della fortuna…” Inutile dire che le risate si sono sprecate. De Martino ha infatti esclamato: “E lo sapevo…”

IL VIDEO del simpatico botta e risposta tra la pacchista e Stefano De Martino

Noemi del Piemonte ha vinto 100 mila euro

Parlando invece squisitamente della partita di stasera al chiacchierattismo game show condotto da Stefano De Martino si segnala che la concorrente del Piemonte è arrivata fino alla fine con 75 mila euro da una parte e 100 mila dall’altra. Il dottore ha quindi cercato di metterla in difficoltà offrendo la bellezza di 87.500 euro. Quest’ultima, forte però del fatto che alla peggio tornerebbe a casa con 75 mila euro, ha deciso di rifiutare. Scelta migliore non poteva fare perchè nel suo pacco ha scoperto di avere 100 mila euro. Evento questo celebrato nel migliore dei modi nello studio di Affari Tuoi.