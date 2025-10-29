Affari Tuoi: disastro per Sara del Friuli Venezia Giulia, che vince solo 200€

La concorrente ha deciso di partecipare insieme all’ex compagno

Oggi ha giocato con Stefano De Martino la concorrente del Friuli Venezia Giulia. E incredibile ma vero Sara ha voluto al suo fianco per affrontare questa avventura il suo ex, con il quale ha avuto un bambino. Una scelta che ha sorpreso molto il conduttore dell’ammiraglia Rai: “Vedete? E’ possibile rimanere in buoni rapporti…” E dopo una breve presentazione quest’ultimo ha invitato la concorrente a fare i suoi primi sei lanci. Da lì a poco ha poi chiamato il dottore con l’offerta di cambiare. Sara ha risposto subito di si andandosi a prendere il pacco numero 7. Una scelta che si è rivelata essere azzeccata in parte perché nel pacco aveva 10 mila euro. Altri due tiri per lei. E appena ha fatto l’ultimo lancio è arrivato il dottore con un’offerta di 19 mila euro. Niente da fare perchè la ragazza ha voluto continuare così come ha iniziato, anche se a dire il vero non è stata particolarmente fortunata con questi nove tiri.

Affari Tuoi, tanta sfortuna per la concorrente: ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro

Stefano De Martino ha allora invitato Sara del Friuli Venezia Giulia a fare ulteriori tre tiri. E anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Il tabellone arrivati a questo punto è decisamente sfavorevole per la ragazza. Il dottore ha quindi telefonato per la terza volta offrendo per quattro tiri solo 4 mila euro. Offerta prontamente rifiutata da Sara. E con questi quattro nuovi lanci è riuscita incredibilmente a raddrizzare la partita. Il dottore ha allora telefonato offrendo alla concorrente friulana per due tiri 5 mila euro.

Sara del Friuli Venezia Giulia ha vinto solo 200 euro

L’offerta è stata ritenuta ancora troppo bassa dalla concorrente del Friuli Venezia Giulia, che senza pensarci troppo ha rifiutato l’offerta ed è andata avanti. E con gli ultimi due tiri è rimasta quindi con 200 euro da una parte e 20 mila dall’altra. L’ultima mossa del dottore di Affari Tuoi è stata quindi proporle di cambiare pacco. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Angelica, le ha consigliato di prendersi tutto il tempo per decidere. Alla fine ha rifiutato. Scelta sbagliata perchè è tornata a casa con in tasca solo 200 euro.