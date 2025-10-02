Enrica Bonaccorti, cancro al pancreas: “Cure pesanti, ma sto reagendo bene”

Enrica Bonaccorti: “Non ho paura né tristezza, ma un’assenza”

Il cancro è una malattia che va curata, non combattuta. Bisogna dire basta all’insopportabile narrazione dei malati di cancro come guerrieri che se vincono è perché sono forti e se muoiono allora era perché erano deboli. Enrica Bonaccorti è tornata sui social dopo mesi di silenzio per dire di avere un tumore al pancreas e di starsi curando attorniata dall’amore della sua famiglia. Ieri al Tg1 ha parlato così: “Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti”.

La conduttrice malata di cancro ricorda Eleonora Giorgi

È ancora fresca la perdita di Eleonora Giorgi che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori. Purtroppo era malata di cancro, al pancreas, proprio come Enrica Bonaccorti, che infatti ha spiegato che lei “aveva uno spirito, una forza” che lei non avrà mai. Infatti non ha ancora rilasciato interviste in studio, ma si è limitata a parlare al Tg1 e a postare una foto che la ritrae in sedia a rotelle, sempre sorridente, in compagnia dell’amata figlia.

Enrica Bonaccorti: “Dobbiamo affrontarla con serenità”

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Enrica Bonaccorti, che è malata di cancro: “Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza”. E poi ha aggiunto che “non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene”.