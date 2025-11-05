Affari Tuoi: Arianna non cade nella trappola del dottore e vince 15.000€

La concorrente ha detto per ben due volte no al dottore

Stasera è arrivato il turno di Arianna della Toscana tentare la fortuna ad Affari Tuoi. E dopo che Stefano De Martino le ha chiesto di presentarsi ha rivelato di voler affrontare la sfida al fianco della sorella Ilaria. A questo punto è arrivato il momento per la concorrente di fare i primi sei lanci. Una volta fatto l’ultimo tiro ha telefonato per la prima volta il dottore offrendo 30 mila euro. Bella cifra, ma non abbastanza per far smettere di giocare Arianna. Altri tre tiri per lei. E anche stavolta il dottore ha offerto la medesima cifra per tre tiri. La concorrente però non ha voluto sentire ragione.

Affari Tuoi, la concorrente ha accettato il cambio pacco

Tre nuovi lanci per Arianna della Toscana. E la fortuna stavolta è stata magnanima nei suoi confronti. Il dottore ha allora fatto la sua nuova mossa offrendo ancora una volta 30 mila euro. Niente da fare perchè per la terza volta è arrivato il no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita disastrosa di Dado, non ha allora fatto mistero di sperare che con questo lancio trovi un pacco blu per riequilibrare la situazione. E così è stato. Nuovo cambio di strategia messo in atto dal dottore, che ha proposto il cambio pacco. Offerta che però questa volta ha accettato di buon grado.

Arianna della Toscana ha vinto 15 mila euro

Stefano De Martino le ha allora fatto presente che se vuole può andare a vedere cosa c’era nel pacco che ha stretto a sè fino a questo punto. E purtroppo ha fatto l’amara scoperta che se non avesse cambiato si sarebbe portata a casa 100 mila euro. Questo passo falso ha dato una grossa mano al dottore, che ha dimezzato l’offerta a 15 mila euro. La concorrente toscana ha però detto no. La situazione per lei certo non è delle migliori perchè nonostante ci siano ancora i 300 mila euro in ballo ha ben tre pacchi blu. Il dottore di Affari Tuoi le ha allora offerto nuovamente un cambio. Stavolta non si è fidata e ha quindi risposto no. Nuovo tiro fortunato per lei perchè ha trovato Gennarino. Allora il dottore ha giocato un nuovo asso offrendo 25 mila euro. Risposta negativa. Verso la fine è rimasta con 15 mila e 300 mila euro da una parte e 0 euro dall’altra. E arrivati a questo punto ha accettato la proposta di cambiare pacco. Nuovo tiro per lei che purtroppo ha trovato 300 mila euro. Adesso o tutto o niente: 15 mila o zero euro. E il dottore l’ha messa di fronte alla scelta di cambiare pacco. Dopo averci riflettuto bene ha accettato. Una scelta questa che si è rivelata essere profetica perchè è riuscita a vincere 15 mila euro.