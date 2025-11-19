Affari Tuoi: Laura rifiuta l’ultima offerta del dottore e vince 50.000€

La concorrente non ha ceduto rifiutando le prime due offerte del dottore

Stefano De Martino stasera ha avuto il piacere di assistere alla partita di Laura del Piemonte. E quest’ultima, dopo la solita presentazione, ha rivelato di voler affrontare la sfida con al fianco il marito. A questo punto il conduttore di Affari Tuoi le ha chiesto di fare i primi sei lanci. Terminato pure l’ultimo lancio come di consuetudine il dottore ha telefonato per offrire 38 mila euro. Bella offerta, ma la risposta è stata negativa senza troppi rimpianti. Altri tre tiri per lei. Finito pure questo turno il dottore è quindi tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. Anche stavolta però ha trovato il muro da parte della concorrente.

Affari Tuoi: la concorrente ha perso la possibilità di vincere 200 mila e 300 mila euro

Successivamente Stefano De Martino ha chiesto a Laura del Piemonte di fare altri tre lanci. Ma la fortuna non è stata dalla sua parte perchè nel giro di due lanci ha perso la possibilità di vincere 200 mila e 300 mila euro. E finito anche questo terzo turno si è fatto vivo il dottore con la proposta di cambiare il pacco per due lanci. Niente da fare perchè Laura, senza pensarci nemmeno due secondi, ha rifiutato preferendo andare avanti nel tentare la fortuna. Due nuovi tiri per la concorrente del Piemonte che ha trovato i pacchi contenenti rispettivamente 20 euro e Gennarino. Il dottore ha allora ritelefonato con un’offerta di 25 mila euro. Cifra interessante, ma che non è bastata per far rinunciare Laura dal continuare a giocare.

Laura del Piemonte ha vinto 50 mila euro

Nuovo tiro per la concorrente del Piemonte, che ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Il dottore è allora tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. E dopo tanti rifiuti stavolta ha accettato di cambiare andandosi a prendere il pacco numero tre. Mossa questa che fortunatamente si è rivelata essere azzeccata, visto che se no avrebbe vinto solo 1 euro. A questo punto il tabellone ha sorriso a Laura, la quale ha ancora in ballo 200 euro da una parte e 15 mila, 50 mila e 100 mila euro dall’altra. Il dottore, in evidente difficoltà, ha allora offerto 25 mila euro per un tiro. Risposta negativa. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita sfortunata di Valentina, le ha allora chiesto di fare il lancio. E la concorrente purtroppo ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Un passo falso che è costato a Laura un’offerta al ribasso da parte del dottore con 13 mila euro. Anche stavolta però la risposta è stata un secco no. Alla fine è rimasta con 15 mila euro da una parte e 50 mila dall’altra. L’ultima mossa del dottore è stata allora quella di offrire 35.500 euro. Niente da fare perchè la concorrente ha voluto andare fino in fondo. E ha fatto bene perchè ha vinto 50 mila euro.