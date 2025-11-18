Affari Tuoi: Valentina alla regione fortunata non vince 50.000€ per un soffio

La concorrente ha accettato subito di cambiare pacco

Stasera è arrivato il turno di Valentina della Puglia giocare ad Affari Tuoi, nella speranza di portarsi a casa la bellezza di 300 mila euro. Stefano De Martino, prima di permetterle di iniziare la partita, ha chiesto di presentarsi e di dire con chi vuole affrontare la sfida. E quest’ultima ha rivelato di volere al suo fianco la sorella. Adesso per lei è quindi arrivato il momento di fare i primi sei lanci. Terminato anche l’ultimo tiro il dottore si è fatto vivo con la prima telefonata di questa puntata proponendole il cambio pacco. E Valentina ha accettato di buon grado. Altri tre tiri per lei. Finito questo turno il dottore ha allora giocato un’altra mossa offrendo 19 mila euro. Il no è arrivato senza troppi convenevoli.

Affari Tuoi, la concorrente è andata dritta per la sua strada

Tre nuovi tiri per Valentina della Puglia. Terminato pure questo turno il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco per un tiro. Niente da fare perchè la concorrente ha rifiutato senza pensarci troppo. Nuovo tiro per Valentina, la quale ha trovato il pacco contenente 1 euro. Si è quindi rifatto vivo il dottore con un’offerta di 29 mila euro. Anche stavolta però la ragazza ha risposto negativamente, visto pure il tabellone favorevole. Stefano De Martino le ha quindi chiesto di fare un lancio. Stavolta però la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato il pacco contenente 50 mila euro, anche se c’è da dire che in ballo ci sono ancora i 300 mila.

Valentina della Puglia alla regione fortunata non ha vinto niente

Successivamente ha telefonato il dottore con la proposta di cambiare nuovamente pacco. E anche stavolta ha risposto affermativamente. Stefano De Martino, che giorni fa ha ‘consegnato’ 30 mila euro alla concorrente, ha allora chiesto se volesse aprire il pacco che ha deciso di sostituire. Valentina ha risposto affermativamente venendo a scoprire che c’erano 10 mila euro. Ecco arrivare il dottore di Affari Tuoi, che ha quindi offerto alla concorrente ancora una volta 29 mila euro per un solo tiro. La giovane non ci ha pensato due volte nel rispondere no. E con il nuovo tiro è rimasta solo con 300 mila euro. La strategia del dottore non è quindi cambiata proponendole nuovamente il cambio pacco. Niente da fare perchè la risposta è stata un secco no. Con il nuovo tiro ha trovato Gennarino rimanendo con i 300 mila euro da una porte e i 20 e 200 euro dall’altra. Il dottore per un solo tiro le ha allora offerto 35 mila euro. nonostante il rischio ha risposto di no. E’ andata male perchè ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro. Alla concorrente è quindi rimasta la possibilità della regione fortunata puntato 100 mila euro sulla Liguria, mentre 50 mila sulla Toscana. Purtroppo non ci sono state buone notizie neppure stavolta perché non ha vinto nulla.