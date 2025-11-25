Affari Tuoi: Marilina della Basilicata via senza nulla, male la regione fortunata

La concorrente ha rispedito al mittente le prime due offerte del dottore

E’ arrivato il turno di Marilina della Basilicata giocare stasera ad Affari Tuoi. E al suo fianco come supporto personale ha voluto il fratello. Dopo la solita presentazione Stefano De Martino ha quindi dato il via alla partita con i primi sei lanci del concorrente. Ovviamente dopo questo primo giro di lanci il dottore ha telefonato proponendo di cambiare pacco. Non è bastata per far mollare il colpo a Marilina. Altri tre lanci per lei. E al terminate anche di questo secondo giro il dottore ha offerto 28 mila euro. Niente da fare perchè la risposta negativa è arrivata senza pensarci troppo.

Affari Tuoi, la concorrente costretta a dire addio al sogno di poter vincere 300 mila euro

Tre nuovi lanci per Marilina della Basilicata, la quale purtroppo ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro. E con un tabellone del genere il dottore ha quindi deciso di giocare il suo asso nella manica proponendo nuovamente il cambio pacco. Dopo averci riflettuto bene Marilina ha risposto di no. Stefano De Martino, il quale anche dietro le quinte è molto simpatico, le ha allora chiesto di fare un nuovo tiro. La concorrente della Basilicata ha allora trovato il pacco contenente il cagnolino Gennarino. Il dottore ha quindi abbassato la posta offrendo 15 mila euro. Anche stavolta però quest’ultima non ha ceduto preferendo continuare a giocare

Marilina della Basilicata alla regione fortunata non ha vinto niente

Un nuovo tiro per la concorrente di Affari Tuoi, che stavolta ha trovato il pacco contenente 30 mila euro. Io dottore del game show di Stefano De Martino si è allora rifatto vivo proponendo nuovamente il cambio pacco per un solo tiro. Quest’ultima ha però risposto ancora una volta no. E con il nuovo lancio ha trovato 10 mila euro. A questo punto il dottore ha offerto 18 mila euro. La riposta negativa è però arrivata senza troppi rimpianti. Il successivo tiro non è però stato particolarmente fortunato perchè ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Con un tabellone con più pacchi blu il dottore ha allora proposto il cambio pacco per tre tiri. Ha deciso però di andare avanti fino alla fine con il pacco che ha pescato all’inizio. Una scelta che però si è rivelata totalmente errata perchè ha trovato pure i 100 mila euro ed è quindi stata costretta ad affidarsi alla regione fortunata per cercare di portare a casa i soldi. E la regione che ha scelto nella speranza di vincere 100 mila euro è la Sicilia. Quest’ultima ha poi puntato 50 mila euro sulla Puglia. Purtroppo la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè non ha vinto niente.