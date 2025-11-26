Affari Tuoi: partita clamorosa stasera! Ronny della Toscana vince 200.000€

Il concorrente ha accettato al volo la proposta di cambiare pacco

E’ toccato a Ronny della Toscana giocare stasera ad Affari Tuoi. E ovviamente Stefano De Martino gli ha subito chiesto di presentarsi e di svelare con chi vuole affrontare questa sfida. Ronny ha quindi rivelato di volere al suo fianco il padre. A questo punto il presentatore di Rai Uno gli ha chiesto di iniziare la partita con i soliti primi sei lanci. Terminata la prima manche è arrivata la telefonata del dottore, il quale ha offerto di cambiare. Proposta che ha accettato al volo, facendo bene perchè aveva pescato il pacco con 5 euro. Finito l’ultimo lancio il dottore ha nuovamente telefonato per offrire la somma di 25 mila euro. Senza pensarci due volte il concorrente ha risposto di no.

Affari Tuoi, il concorrente della Toscana ha perso la possibilità di vincere 100 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora avvisato che deve fare altre tre nuovi lanci, nella speranza che la fortuna continui ad assisterlo. E terminato pure questo terzo turno il dottore ha telefonato offrendo 20 mila euro per un tiro. La risposta di Ronny della Toscana è stata negativa. Nuovo tiro per lui che ha trovato il pacco contenente 1 euro. Il dottore si è quindi rifatto vivo aumentando la posta con un’offerta di 25 mila euro. Nonostante abbia avuto non poche difficoltà il concorrente ha deciso di rifiutare e andare avanti. Con il nuovo tiro è riuscito quindi a pescare 15 mila euro mantenendo i 50 mila e i 200 mila euro, oltre il pacco nero. Il dottore allora gli ha offerta ancora una volta 25 mila euro.

Ronny della Toscana ha cambiato ancora una volta il pacco vincendo 200 mila euro

Il concorrente di Affari Tuoi, dopo essersi confrontato con il padre, ha risposto no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla sfortunata partita di Marilina, gli ha chiesto di fare un nuovo lancio. E anche questa volta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato il pacco blu contenente 500 euro. Arrivati a questo punto il dottore ha allora proposto di cambiare pacco. E clamorosamente Ronny ha risposto affermativamente. Le cose per lui non potevano mettersi meglio perchè con il nuovo ha trovato un nuovo pacco blu contenete 10 euro. Messo un po’ spalle al muro il dottore ha offerto per un solo tiro la bellezza di 35 mila euro. Niente di fatto perchè il concorrente ha deciso di andare ancora avanti. Incredibile ma vero con il nuovo tiro è rimasto con un tabellone decisamente positivo con 50 mila, 200 mila e il pacco nero ancora in ballo. L’offerta del dottore non è allora tardata ad arrivare con in dote 50 mila euro. E ha rifiutato. alla fine è rimasto con il pacco nero da una parte e 200 mila euro dall’altra. L’ultima offerta del dottore è stata di 60 mila euro. Niente da fare perchè ha voluto andare fino in fondo rifiutando pure quest’ultima offerta. E ha fatto benissimo perchè è riuscito a portarsi a casa 200 mila euro.