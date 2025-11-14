Affari Tuoi: Valentina rifiuta l’ultima offerta del dottore e vince 30.000€

La concorrente del game show ha accettato di cambiare subito il pacco

Con il pacco numero sei è toccato stasera a Valentina del Trentino Alto Adige giocare con Stefano De Martino. E la concorrente, dopo una breve presentazione, ha rivelato di volere al suo fianco per affrontare al meglio questa elettrizzante sfida la mamma. A questo punto non le è restato far altro che iniziare la sua partita ad Affari Tuoi con i primi sei lanci. Terminato anche l’ultimo tiro il dottore del game show dell’ammiraglia Rai si è fatto vivo offrendo di cambiare pacco. Pure stavolta la risposta è stata negativa. La concorrente ha risposto subito affermativamente. Una scelta totalmente giusta perchè se no sarebbe tornata a casa con le tasche vuote (nel pacco aveva 0 euro). E dopo i tre nuovi lanci il dottore ha telefonato per la seconda volta offrendo 20 mila euro. Stavolta però la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la partita ha preso una svolta inaspettata

Tre nuovi lanci per Valentina del Trentino Alto Adige. Un turno questo particolarmente fortunato per la ragazza. E con questo tabellone il dottore ha proposto di cambiare pacco per tre tiri. Niente da fare. La concorrente ha quindi fatto i suoi tre nuovi tiri trovando i pacchi contenenti 10 mila euro, 15 mila euro e infine ben 75 mila euro. Questa volta le cose non sono affatto andate bene per la concorrente, la quale ha fatto un bel passo falso alla fine agevolando il compito del dottore, tanto che ha abbassato l’offerta a 10 mila euro. Nonostante tutto la concorrente del game show di Stefano De Martino ha però risposto negativamente.

Valentina del Trentino Alto Adige ha vinto 30 mila euro

Nuovo tiro per la concorrente di Affari Tuoi, la quale ha pescato il pacco numero due contenente 50 mila euro. E con quest’ultimo tiro la situazione per Valentina è diventata assai critica. Il dottore ha quindi telefonato offrendo solo 5 mila euro per due tiri. Quest’ultima ha però detto no. Stefano De Martino, che martedì scorso ha assistito alla tremenda partita di Eugenio, ha allora chiesto alla ragazza di procedere con il turno. Alla fine è rimasta con il pacco da 30 mila e quello da 20 euro. Il dottore come ultima offerta le ha allora proposto il cambio pacco. Dopo averci riflettuto bene ha risposto negativamente. Una scelta più che azzeccata perché si è portata a casa 30 mila euro.