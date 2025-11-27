Federica Panicucci nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Getta ombre, ma se dici…”

Federica Panicucci sotto accusa per il modo in cui tratta in Tv il caso di Garlasco

Oggi Selvaggia Lucarelli è tornata a porre le sue attenzioni sul caso di cronaca nera più discusso in questi ultimi mesi: il delitto di Garlasco. E su instagram la giurata di Ballando con le stelle non ha fatto mistero che il modo in cui viene gestito dai media è aberrante sotto ogni punto di vista: “Comunque il caso Garlasco, così come è stato ed è gestito dai media (e non solo), è una delle più grandi schifezze che si sia mai vista…” Ebbene si segnala che ha anche pubblicato un post di un suo follower, il quale rispondendo a una sua storia non ha speso parole al miele nei confronti della presentatrice di Mattino Cinque:

“La peggiore la Panicucci…Sono in convalescenza post intervento e ho guardato qualche minuto del programma…Tutti i santi giorni un vero e proprio processo a Sempio, con faccine, allusioni, sentenze…Poi magari è colpevole eh…Comunque lei lo sa già…”

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina alla presentatrice di Mattino Cinque

E la giornalista non ha potuto far altro che Federica Panicucci sono mesi che getterebbe ombre su Sempio: “Riesce a gettare ombre sinistre su Sempio da mesi dall’alto delle sue competenze…” Motivo per cui la giurata di Ballando con le stelle non ha poi resistito nel lanciarle una frecciatina velenosa facendo presente che se poi qualcuno dice che la sua storia con Marco Bacini è finita fa il diavolo a quattro sui social:

“Poi se qualcuno dice che si è mollata col suo compagno pubblica 182726372 storie indignata perché la stampa non può ALLUDERE O DIRE COSE NON VERIFICATEEEEE…”

Mattino 5 vola con il caso di Garlasco

Frecciate o meno c’è però da dire che il caso di Garlasco trattato ormai ogni giorno da Federica Panicucci nel suo rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset continua ad incontrare l’apprezzamento del pubblico a casa. Infatti il programma è seguitissimo (anche la seconda parte della puntata di ieri condotta dalla Panicucci, la quale ieri ha perso la pazienza con un suo ospite in collegamento, è stata seguita mediamente da 821 mila spettatori a casa con uno share pari al 19.52%). E con ascolti del genere sarà davvero difficile che la presentatrice farà a meno di parlare del programma tanto presto.