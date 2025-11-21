La volta buona, Laura Efrikian: “Gemelle Kessler? Farò la stessa cosa se…”

La discussa scelta delle Gemelle Kessler

Quando è stata annunciata la morte delle Gemelle Kessler il mondo dello spettacolo ha vissuto uno shock perché un’altra luce di quel mondo dello spettacolo che non c’è più si è spenta per sempre. Ormai di quei grandi nomi resta solo più Mina. Il fatto poi che se ne siano andate nello stesso momento ha assunto un significato ancora più grande. Optando per il suicidio assistito hanno compiuto una scelta coraggiosa che non deve mai e poi mai essere giudicata, ma soltanto compresa. Si stende un velo pietoso su quanto ha detto una famosa cantante a Vita in diretta il giorno in cui è stata data la notizia.

Laura Efrikian: “Farò la stessa cosa se non sarò più in grado di essere autonoma”

Nella puntata di oggi de La volta buona dove si è parlato di longevità (ormai si parla soltanto più di chirurgia estetica e diete) è stata ospite Laura Efrikian, che non ha avuto paura di andare contro una certa ideologia sbagliata dicendo che le Gemelle Kessler hanno fatto una scelta coraggiosa e condivisibile. Infatti ha confessato: “Il giorno in cui mi renderò di non essere più in grado di fare le mie cose non voglio diventare un peso, una specie di ortaggio, io voglio finirla”.

La volta buona, Laura Efrikian: “È stata una scelta d’amore”

Quelle dell’ex moglie di Gianni Morandi sono state parole che hanno scioccato i presenti, ma che sono del tutto condivisibili, perché non bisognerebbe mai essere un peso per gli altri arrivati a una certa età, anche perché non c’è cosa peggiore della mancanza di indipendenza fisica o l’abbandono della lucidità mentale. “Sono state coraggiose” ha concluso Laura Efrikian sulla morte delle Gemelle Kessler, “una scelta d’amore la loro”.