Manuela Arcuri, crisi col marito Giovanni? “Non è un periodo facile”

Manuela Arcuri ringrazia i fan per i messaggi d’affetto ricevuti

Una delle donne più belle d’Italia nonché una che una volta era campionessa di ascolti in televisione: si sta parlando di Manuela Arcuri. Il mondo del gossip mormora che il suo matrimonio con Giovanni di Gianfrancesco sia in crisi. Sarà vero o sarà falso? Lei intanto ringrazia i fan: “Volevo ringraziarvi veramente tanto per tutti i messaggi che mi avete mandato ultimamente, sono veramente tanti. Mi avete scritto delle parole meravigliose, mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio, grazie”.

L’attrice è in crisi col marito Giovanni Di Gianfrancesco?

Quindi Manuela Arcuri sarà in crisi oppure no col marito? Lei non ha parlato espressamente di lui, ma ha ammesso che sta vivendo dei momenti difficili: “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà – certo che passerà – perché io sono una donna forte anche grazie a voi e ci sono anche delle cose belle nella mia vita, ve le racconterò piano piano”. Qualora dovesse essere davvero in crisi si spera che possa risolvere tutto quanto e tornare a vivere in maniera più serena le questioni d’amore.

Manuela Arcuri: cosa dice il gossip sulla sua vita sentimentale

Cosa si dice della vita privata di Manuela Arcuri? Che sia in crisi col marito. Semplice. Il direttore di un noto settimanale a La volta bionda quindi da Caterina Balivo ha parlato addirittura di un matrimonio al capolinea e che dispiace perché c’è di mezzo un figlio. Non si sa, però, quali potrebbero essere i motivi dietro la presunta fine di questo matrimonio. Bisognerà aspettare che i diretti interessati rompano il silenzio a tal proposito.