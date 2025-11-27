Mercedesz Henger, caos sui social: “Domande stupide sulla mia gravidanza”

Mercedesz Henger è in dolce attesa della figlia Aurora

Mai come quest’anno molte donne del mondo dello spettacolo sono diventate mamma per la prima volta: da Alessandra Amoroso a Cecilia Rodriguez passando per Giulia De Lellis, la compagna di Andrea Damante e poi è in dolce attesa Mercedesz Henger, che darà alla luce la prima figlia di nome Aurora dal suo compagno Alessio Salata, come hanno annunciato prima sui social e come hanno poi raccontato in un’intervista a Verissimo.

La figlia di Eva Henger risponde sui social alle domande dei fan

Questo è stato l’annuncio di Mercedesz Henger sui social: “Oggi risponderò ad alcune tra le domande più stupide che mi sono state fatte da quando sono incinta. Partiamo subito con la prima domanda: ‘Ma ti sei rifatta il seno ancora più grosso?’, ‘Sbaglio o hai ingrandito le bombe?’. Io pensavo fosse una cosa risaputa: sì, mi sta ingrandendo e no, non me lo sono rifatto. Si sta ingrandendo perché si sta preparando ad allattare, succede! Non lo sapevate? Non lo sapevate”.

Mercedesz Henger: “Ci tengo più io alla salute di Aurora di voi”

Sui social c’è un grado di ignoranza che rispecchia perfettamente quella del Paese reale, d’altronde la percentuale di persone che non legge neanche un libro l’anno è la più alta d’Europa. Quindi come si può pretendere che vi siano delle persone intelligenti in quella cloaca che sono appunto i social? E c’è anche cattiveria dato che a Mercedesz Henger incinta è stato chiesto come mai avesse messo su così tanti chili (perché la gente è ossessionata dal corpo altrui?), il perché hanno deciso di tenere il bambino prima di sposarsi (follia), e ha anche risposto a tutti coloro che l’hanno accusata di allenarsi anche se ini dolce attesa: “Allenarsi, durante la gravidanza, nel modo giusto. Io sono seguita da un personal trainer specializzato proprio negli allenamenti delle donne incinte. Fidatevi di me, ci tengo più io alla salute di Aurora di quanto ci teniate voi”.