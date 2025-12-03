Affari Tuoi, che beffa: Alessandro ha accettato 50.000€, ma ne aveva 100.000

Il concorrente ha respinto le prime due offerte del dottore

E stasera è arrivato il turno di Alessandro del Veneto mettere in gioco ad Affari Tuoi, nella speranza di portarsi a casa ben 300 mila euro. Dopo la breve presentazione e aver detto a Stefano De Martino di volere al suo fianco la moglie in questa sfida ha iniziato la partita con i primi sei lanci di rito. Il dottore da lì a poco ovviamente ha telefonato per offrire 35 mila euro. Bella offerta, ma non sufficiente per far gettare la spugna a Alessandro, il quale ha quindi fatto tre nuovi lanci. E dopo l’ultimo tiro il dottore si è fatto nuovamente vivo con la proposta di cambiare pacco. Anche stavolta però la risposta è stata un secco no.

Affari Tuoi, il concorrente ha perso la chance di vincere 300 mila euro

Successivamente Stefano De Martino gli ha chiesto di fare altri tre lanci. E la fortuna stavolta non è stata dalla sua parte perchè ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro. Il dottore ha allora cambiato strategia offrendo 19 mila euro per tre tiri. Alessandro del Veneto ha però risposto ancora una volta no. E con questo nuovo turno stavolta la fortuna ha sorriso, visto che in ballo è rimasto solo un pacco blu. A questo punto il dottore ha proposto di cambiare il pacco. Anche stavolta Alessandro non ha voluto sentire ragioni rispondendo di no.

Alessandro del Veneto ha vinto 50 mila euro

Nuovo tiro per Alessandro, il quale ha trovato il pacco nero contenente 10 mila euro. Il dottore si è allora rifatto sotto offrendo al concorrente 22 mila euro per un solo tiro. E quest’ultimo, dopo averci riflettuto molto bene, ha rifiutato. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita sfortunata di Fabio, l’ha invitato a continuare a giocare. Un tiro assai fortunato perchè ha trovato l’unico pacco blu rimasto. E il dottore ha quindi voluto metterlo in difficoltà proponendogli un cambio. Incredibile, ma propio alla fine ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 14. Con l’ultimo tiro è quindi rimasto con 100 mila da una parte e 10 mila dall’altra. Arrivati a questo punto il dottore ha proposto 50 mila euro come ultima offerta. Non se l’è sentita di giocare fino in fondo e ha accettato. Una mossa che si è rivelata essere errata perché avrebbe potuto vincere 100 mila euro.