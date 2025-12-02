Affari Tuoi, Fabio (Sandokan) sbaglia tutto: vinto niente alla regione fortunata

Il concorrente ribattezzato Sandokan ha rifiutato le prime due offerte del dottore

E’ arrivato il turno di Fabio del Molise giocare stasera ad Affari Tuoi. E dopo aver svelato di volere al suo fianco il cugino ha iniziato la sua partita con i classici primi sei lanci. Subito dopo l’ultimo tiro puntuale ha chiamato il dottore con la proposta di cambiare pacco. Proposta interessante, ma non è bastata a far gettare subito la spugna al concorrente. Altri tre tiri per lui. Finito pure questo turno il dottore ha telefonato a Stefano De Martino per offrire a Fabio (Sandokan) 20 mila euro. La risposta anche stavolta è stata negativa.

Affari Tuoi, la partita è diventata complicata per il concorrente

Stefano De Martino gli ha allora chiesto di fare ulteriori tre tiri. E finito pure questo giro di lanci il dottore ha telefonato per la terza volta con la proposta di cambiare pacco per un solo tiro. Fabio (Sandokan) del Molise ha risposto per la terza volta no. Ha quindi fatto un nuovo lancio trovando il pacco blu contenente solo 50 euro. Il dottore non si è ovviamente dato per vinto tornando alla carica con un’offerta di 25 mila euro. Proposta allettante, ma che non è stata ritenuta sufficiente per mollare il colpo. Nuovo tiro per lui, ma stavolta la fortuna l’ha abbandonato perchè ha trovato il pacco contenente 100 mila euro.

Fabio (Sandokan) del Molise alla regione fortunata non ha vinto niente

Arrivati a questo punto il dottore ha proposto nuovamente al concorrente del Molise il cambio. E quest’ultimo, dopo averci riflettuto molto bene, ha deciso di buttarsi decidendo di cambiare. Stefano De Martino, che giorni fa ha ‘consegnato’ 200 mila euro a Ronny della Toscana, l’ha invitato ad andarsi a prendere il pacco. Il concorrente soprannominato Sandokan per la folta chioma è andato quindi a prendersi il pacco numero sei. Una scelta che si è rivelata essere giusta perchè se no sarebbe tornato a casa con il magro bottino di 500 euro. Una mossa che ha messo un po’ in crisi il dottore, che è tornato alla carica con un’offerta di 25 mila euro per un solo tiro. Niente da fare perchè il concorrente ha risposto negativamente. E con questo tiro ha trovato il pacco contente solo 5 euro. Il dottore ha quindi proposto ancora una volta di cambiare pacco per ben due tiri. Stavolta però non si è fidato e ha detto no. E con questi ultimi due tiri alla fine è andato alla regione fortunata, visto che ha trovato il pacco contenente 75 mila e 100 mila euro. Ha quindi deciso di puntare sulla Liguria per 100 mila euro e sulla Lombardia per 50 mila. Purtroppo le cose non sono andate bene neppure questa volta, visto che è tornato a casa a mani vuote.