Affari Tuoi, male Francesco: non riesce a vincere neppure alla regione fortunata

Il concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Ed è arrivato il turno di Francesco del Friuli Venezia Giulia mettersi alla prova stasera ad Affari Tuoi, nella speranza di poter avere la possibilità di portarsi a casa 300 mila euro. Dopo aver svelato di voler affrontare la partita di stasera al fianco della mamma Stefano De Martino ha dato il via alla partita con i fatidici sei tiri. Finito questo primo turno il dottore si è fatto vivo con la proposta di cambiare pacco. Francesco non ci ha pensato due volte nel rifiutare. Ecco per lui altre tre tiri. Finito anche questa manche il dottore ha telefonato per la seconda volta con un’offerta di 35 mila euro. Niente da fare.

Affari Tuoi, il concorrente ha perso la chance di vincere 100 mila euro

Tre nuovi tiri per Francesco del Friuli Venezia Giulia. E una volta fatto pure l’ultimo lancio il dottore ha telefonato per fare nuovamente la proposta di cambiare pacco come da manuale. Dopo averci riflettuto molto bene Francesco ha detto ancora una volta di no. Un nuovo tiro per il concorrente del game show condotto da Stefano De Martino, il quale ieri sera ha assistito alla partita al cardiopalma di Sara. E il concorrente del Friuli Venezia Giulia ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Il dottore è quindi tornato a farsi sotto con un’offerta di 24 mila euro.

Francesco del Friuli Venezia Giulia alla regione fortunata non ha vinto niente

Francesco ha però risposto ancora una volta picche al dottore, il quale subito dopo il suo successivo tiro in cui ha trovato il pacco contenente 50 mila euro, è tornato ad offrirgli un cambio pacco. E stavolta il concorrente di Affari Tuoi del Friuli Venezia Giulia ha accettato di buon grado andandosi a prendere il pacco numero 11. Una scelta che si è rivelata essere non troppo fortunata perchè avrebbe potuto vincere 10 mila euro. Il dottore ha allora telefonato nuovamente a Stefano De Martino per offrire al friulano solo 15 mila euro. Offerta che però ha rispedito al mittente. E con il nuovo lancio ha trovato il pacco con 50 euro. Il dottore è quindi tornato alla carica con in dote un’offerta di 20 mila euro. Con gran fatica ha però preferito rifiutare e andare avanti con la sua partita. Una scelta che purtroppo non ha portato bene perchè è andato alla regione fortunata. E anche in questa occasione la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte.