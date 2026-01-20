Affari Tuoi: Luca accetta l’offerta di 65.000€, ma ne poteva vincere 100.000

Partita iniziata tra alti e bassi per il concorrente

Stasera ha tentato la fortuna ad Affari Tuoi Luca del Molise, il quale dopo essersi presentato a tutti come di consuetudine ha svelato di volere al suo fianco per affrontare questa partita la compagna. Detto questo è quindi arrivato il momento per lui di entrare nel vivo della puntata con i primi sei lanci. Terminata la prima manche si è fatto vivo il dottore con un’offerta di 30 mila euro. Risposta negativa. Altri tre lanci per lui. Finito anche questo turno il dottore ha telefonato nuovamente con una proposta di 35 mila euro. Anche stavolta però il concorrente del Molise ha fatto sapere a Stefano De Martino di non voler accettare.

Affari Tuoi, il concorrente ha rispedito al mittente tutte le offerte del dottore

Stefano De Martino, come da manuale, gli ha quindi chiesto di andare avanti con la partita facendo i prossimi tre tiri. E un una volta finita pure questa manche il dottore è tornato alla carica con in dote un’offerta di 35 mila euro. Luca del Molise, dopo averci riflettuto bene, ha quindi risposto negativamente. E’ quindi andato avanti con la partita trovando il pacco contenente Gennarino. Con un tabellone con più pacchi rossi e blu il dottore ha allora giocato l’asso nella manica proponendogli un’offerta pari a 40 mila euro per un solo tiro. Una somma rilevante, ma che non ha fatto gettare la spugna al concorrente del Molise.

Luca del Molise ha vinto 65 mila euro

E con il nuovo tiro il concorrente del Molise ha trovato il pacco contenente 50 euro. Un tiro decisamente fortunato che ha messo in difficoltà il dottore, che ha allora cambiato strategia proponendogli di cambiare pacco. Niente da fare perchè Luca ha rifiutato. A questo punto Stefano De Martino, che ieri sera ha fatto boom di ascolti, gli ha chiesto di procedere con la partita. Con il successivo tiro il concorrente ha allora trovato il pacco contenente 0 euro. La partita per lui non poteva andare meglio, visto che sono rimasti in ballo quasi solo pacchi rossi e un solo blu. Il dottore allora per due tiri è arrivato ad offrire di cambiare pacco. La compagna gli ha però suggerito di restare così com’è. E quest’ultimo le ha dato retta. Scelta che si è rivelata essere fortunata perchè con questo nuovo lancio è rimasto solo con pacchi blu. E il conduttore ovviamente ha urlato felice: “Soldi sicuri…” A questo punto della partita è allora rimasto con 30 mila, 100 mila e 300 mila euro. Il dottore, messo spalle al muro, ha offerto 75 mila euro. Un’offerta altissima che ha fatto vacillare non poco il concorrente, il quale dopo averci ragionato bene e fatto le sue valutazioni del caso ha risposto di no. E con questo ultimo lancio è rimasto con 30 mila da una parte e 100 mila dall’altra. L’ultima mossa del dottore è stata quella di offrire 65 mila euro. E ha accettato. Scelta questa che si è rivelata essere non fortunatissima perchè se fosse andato fino in fondo avrebbe vinto 100 mila euro.