Stefano De Martino dopo il lutto fa un nuovo record di ascolti con Affari Tuoi

Ascolti 19 gennaio: nel giorno del lutto Stefano De Martino ha fatto record

Questi sono senza ombra di dubbio ore particolarmente complicate per il conduttore dell’ammiraglia Rai, il quale ha dovuto dire addio per sempre al padre Enrico venuto a mancare all’età di 61 anni. Nonostante questo lutto la Rai ha comunque deciso di mandare in onda la puntata registrata di Affari Tuoi giorni prima. E almeno da un punto di vista degli ascolti la mossa si è rivelata essere vincente. Andando infatti nel dettaglio il programma ha conquistato ben 5 milioni e 412 mila spettatori a casa con uno share medio del 25.40%.

La scelta di non fermare Affari tuoi ha creato malumori sui social

E nonostante il boom di ascolti di Stefano De Martino si segnala che però sui social non tutti hanno condiviso la scelta di mandare in onda il game show nonostante il recente lutto. E non è neppure piaciuto che l’Azienda Pubblica Tv si sia limitata solo a segnalare che la puntata era registrata con tanto di scritta ‘Puntata registrata il 14 gennaio’ senza minimamente accennare alla morte del padre di Stefano De Martino. Eppure si ricorda che proprio recentemente l’Azienda ha attuato una politica diversa nel momento in cui è venuto a mancare il fratello di Andrea Delogu sospendendo per una settimana la sua La porta magica.

Perchè alla fine la Rai ha deciso di mandare in onda il game show?

Molti si sono quindi chiesti perchè Affari Tuoi sia andato regolarmente in onda nonostante il padre di Stefano De Martino sia morto il giorno stesso. La risposta non è data saperla, anche se c’è chi ha ipotizzato che la Rai non abbia voluto regalare ascolti a La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, che pure ieri ha appassionato 5 milioni e 641 mila spettatori a casa con uno share del 26.60%. E in effetti se il game show avesse avuto via libera ieri avrebbe magari potuto segnare un record di ascolti e dare un traino ancora più importante a Zelig 30 di Vanessa incontrada e Claudio Bisio mettendo al tempo stesso in difficoltà Luisa Ranieri con la sua serie Tv La Preside.