Ascolti Tv 20 gennaio: la vittoria di Flavio fa volare La ruota della fortuna

La ruota della fortuna fa boom di ascolti con la vittoria di 200 mila euro

La puntata di ieri del game show condotto da Gerry Scotti ha riservato non pochi colpi di scena. E proprio sul finale c’è stata anche la vittoria di 200 mila euro di Flavio Rodolfi alla ruota delle meraviglie. Quest’ultimo con la vincita di ieri si è portato a casa fino a questo momento la bellezza di 314 mila euro. Ma non è finita qua perchè grazie alla sua bravura e fortuna pure il quiz dell’ammiraglia Mediaset ha ottenuto ascolti record. Andando infatti nel dettaglio la vittoria del campione ha appassionato 5 milioni e 334 mila spettatori a casa con uno share del 24.40%.

Bene pure Stefano De Martino con il suo game show

Si segnala che nonostante la roboante vittoria di Flavio a La ruota della fortuna che si porta a casa 200 mila euro (314 mila euro in totale) Affari Tuoi ha retto molto bene con la partita avvincente di Luca del Molise, che alla fine ha vinto 65 mila euro. Il programma dell’access prime time dell’ammiraglia Rai ha conquistato 5 milioni e 195 mila spettatori a casa con il 23.60% di share. Ascolti importanti se si pensa che ieri sera erano in campo pure l’Inter e il Napoli con la Champions League.

Ascolti di ieri 20 gennaio: disastro delle ammiraglie Rai e Mediaset in prima serata

Ma se Rai Uno e Canale 5 hanno di che festeggiare con il successo continuo di Affari Tuoi e La ruota della fortuna, nella cui puntata di ieri Flavio Rodolfi ha sbancato vincendo 200 mila euro, si fa presente che invece in prima serata hanno collezionato un disastro. Nel dettaglio Rai Uno con la serie Tv Prima di noi ha ottenuto un ascolto medio di 2 milioni e 131 mila telespettatori con il 12.50% di share. Non è andata per niente meglio all’ammiraglia Mediaset che con la soap opera turca Io sono Farah è andata sotto i 2 milioni di spettatori a casa con un magro 13.30% di share.