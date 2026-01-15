Diego Daddi: “Elga Enardu? Nessun tradimento”. Flirt con Barbara Santagati?

Diego Daddi: “Elga Enardu? Non c’è stato alcun tradimento”

Negli ultimi mesi a far rumore solo nel circolino in cui si parla delle coppie di Uomini e Donne è stata la notizia della separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi. Ma perché i due si sono lasciati anche se sembravano molto affiatati e più innamorati che mai nonostante la decisione di lui a proposito del suo lavoro come content creator di OnlyFans? Lui a FanPage svela: “Non c’è stato alcun tradimento”.

L’ex di Uomini e Donne ha una relazione con Barbara Santagati?

Non si sanno i motivi dietro la rottura tra Diego Daddi e la moglie Elga Enardu. Potrebbero esserci di mezzo delle divergenze caratteriali, magari lei si è stufata del lavoro che fa lui, e tanti altri motivi che forse non si sapranno mai. Intanto si mormora che lui possa avere un flirt con Barbara Santagati, che ha partecipato a Miss Italia nell’anno 2016. Per ora i due non hanno ancora né confermato né smentito un possibile flirt in corso.

Chi è Barbara Santagati? Ha partecipato a Miss Italia 2016

Ben dieci anni a Miss Italia ha partecipato Barbara Santagati. Originaria della Sardegna, oggi fa l’attrice ed è anche madre di un bambino. Diego Daddi – che deve ritrovare se stesso dopo la recente separazione – ci ha tenuto a specificare che la ragazza non è affatto un amica delle sorelle Elga e Serena Enardu.