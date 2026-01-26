Milo Infante, irruzione a Ore 14: video del disturbatore che interrompe diretta

Un disturbatore ha interrotto un collegamento: imbarazzo in diretta

Ormai non c’è un solo giorno che non succeda qualcosa a Ore 14. E in questa occasione si segnala che durante un collegamento in cui una giornalista era impegnata a parlare del casto Pierina è arrivato un disturbatore (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo). Pronta la reazione della giornalista che ha cercando di chiedere all’uomo di evitare: “Abbiamo…Niente…Scusi, ma siamo in diretta…Possiamo spostarlo?” A questo punto, visibilmente attonito, è intervenuto Milo Infante per chiedere cosa sta succedendo. E la giornalista che c’è un disturbatore:

“Niente, niente…C’è un disturbatore che se ne è praticamente andato…”

Milo Infante ha commentato il disturbatore

Il conduttore di Ore 14 non ha però gettato la spugna chiedendo di allargare l’inquadratura e mostrare il disturbatore. E la giornalista del programma di cronaca nera di Rai Due ha acconsentito. Infante, il quale giorni fa è riamato senza parole per una battuta fuori luogo di un ospite, ha quindi commentato il fatto in diretta:

“Allargate l’inquadratura…Capiamo di cosa si tratta…Ringraziamo la guardia di finanza che è intervenuta prontamente per identificare questo disturbatore…Così capiremo cosa vuole…”

In sottofondo l’uomo ha continuato ad urlare furiosamente, ma non sto è capito il motivo della sua protesta, tanto che lo stesso presentatore ha chiesto lumi alla sua giornalista, la quale ha quindi rivelato quanto segue: “No, diceva…Criticava l’informazione…Criticava i media…”

IL VIDEO del momento in cui il disturbatore ha interrotto il collegamento in diretta a Ore 14

Ore 14, il conduttore ha fatto i complimenti all’inviata per il modo in cui ha gestito il disturbatore

Milo Infante, dopo aver fatto nuovamente i complimenti alla guardia giurata lì vicino che è immediatamente intervenuto per identificare questo disturbatore, ha anche colto la palla al balzo per esprimere i suoi elogi anche nei confronti della giornalista di Rai che in un momento così complicato non ha perso la calma:

“Devo dire encomiabile pure il comportamento della nostra inviata, che ha saputo gestire questa interruzione…Dispiace perchè a causa appunto di questa interruzione non abbiamo potuto intervistare i due avvocati, che giustamente si sono allontanati…”

E dopo questo imprevisto la diretta è andata avanti senza ulteriori intoppi.