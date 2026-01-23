Stefano De Martino, boom di ascolti con Affari Tuoi: La ruota della fortuna ko

Affari Tuoi torna a vincere la sfida degli ascolti contro il competitor: che sfida avvincente

Ieri sera è andata in onda come di consuetudine una nuova puntata del game show condotto da Stefano De Martino. E si segnala che la partita di Miriam della Basilicata ha appassionato tantissimo il pubblico a casa, tanto da far ottenere ascolti boom al conduttore, il quale non sta affrontando un bel periodo a causa della morte del padre Enrico all’età di 61 anni. Andando infatti nel dettaglio ieri Affari tuoi ha conquistato la bellezza di 5 milioni e 270 mila spettatori a casa con uno share pari al 24.70%. Ottimi ascolti che hanno permesso a De Martino di spazzare via l’agguerrita concorrenza rappresentata da Gerry Scotti e Samira Lui con La ruota della fortuna.

Gerry Scotti perde ieri la sfida degli ascolti con il suo game show

Come detto precedentemente Affari Tuoi di Stefano De Martino è tornato a prendersi la fascia dell’access prime time battendo nettamente La ruota della fortuna. Ieri sera infatti il game show dell’ammiraglia Mediaset ha tenuto incollati di fronte al teleschermo 5 milioni e 201 mila spettartori a casa con uno share del 24.40%. Sempre buonissimi risultati, ma inferiori al diretto competitor. Stasera si ricorda che andrà in onda La ruota dei campioni con Rita Pavone e Marcella Bella ospiti. Scotti riuscirà subito a risalire la china oppure potrebbe esserci un’altra clamorosa vittoria di De Martino, che in questi giorni ha dovuto fare a meno di Herbert Ballerina?

Gli ascolti delle altre reti: sempre bene Lilli Gruber

Ovviamente nell’access prime time chi non ha voluto vedere Affari Tuoi e La ruota della fortuna ha avuto un’ampia scelta sulle altre reti Rai, Mediaset e La7 (e nella prima serata c’è stata pure l’attesa sfida tra Don Matteo e Striscia La Notizia). E a proposito del canale edito da Cairo si segnalano gli ottimi ascolti di Otto e mezzo di Lilli Gruber con 1 milione e 769 mila spettatori a casa con uno share dell’8.4%. Molto bene pure Italia 1 con la serie Tv N.C.I.S. – Unità Anticrimine (1 milione e 59 mila telespettatori con il 5%). Ottimi risultati per la soap opera Un posto al sole con 1 milione e 502 mila spettatori e 7.1%. Amadeus con il game show The Cage – Prendi e Scappa non è invece andato oltre il 2.6% di share con 559 mila telespettatori.