Valeria Marini conferma la docu-serie Netflix sulla sua vita: tutti i dettagli

L’ospite a Storie al bivio weekend conferma le indiscrezioni sulla docu-serie su Netflix

Oggi Monca Setta ha avuto il piacere di ospitare nel suo programma nientepopodimeno che Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù, le quali hanno recentemente fatto pace dopo alcuni attriti. E in questa occasione la conduttrice della cadetta Rai, tra una domanda e l’altra, ha colto la palla al balzo per chiedere a Valeria marini se sono vere le voci di corridoio che ha letto recentemente su Chi sul fatto che pare stia lavorando a una docu-serie sulla sua vita disponibile prossimamente su Netflix: “Ho letto du Chi una notizia che ci sarà una una docu legata alla tua vita…” E la showgirl non ha potuto far altro che confermare: “Stiamo lavorando a questo progetto, confermo…”

La showgirl ha rivelato che nella docu-serie Netflix verrà raccontata la sua vita in tutte le sfaccettature

Successivamente Monica Setta ha chiesto a Valeria Marini se nella docu-serie di Netflix ci sarà pure la madre. E la soubrette ha confermato: “Certo che ci sarà…” La conduttrice di Storie al bivio weekend ha quindi domandato alla soubrette, che in passato ha subìto una violenza, se in questa docu-serie si parlerà della sua vita a 360 gradi: “Si racconta tutto di te…Che cosa che non si sa ancora?” La Marini ha quindi rivelato che i telespettatori avranno modo di vedere il rovescio della medaglia del suo successo: “Il rovescio della medaglia del successo, della vita stellare sintetizzata nella frase di mia mamma: ‘Io non conoscevo questo mondo’…Tu trovi a vivere delle cose bellissime sul lavoro, ma magari nella vita privata difficilissime…Non posso dire più di tano…”

Gianna Orrù ha confessato di non sapere niente su questo nuovo progetto della figlia

Dal canto suo la mamma di Valeria Marini ospite a Storie al bivio weekend non ha nascosto di non sapere niente su questa docu-serie su Netflix:

“Posso dire una cosa? Io non ne sapevo niente…E’ì la prima volta che sento di questo progetto…”

Valeria Marini ha però subito controbattuto, asserendo che in realtà invece qualcosa le ha accennato nei giorni scorsi: “Te lo avevo accennato…” Pronta la risposta della madre: “Non me lo ricordo…”