Affari Tuoi: Irene capisce di non avere i 300.000€ e ne accetta 80.000

La concorrente ha detto no per ben due volte al dottore

E’ arrivato il turno di Irene delle Marche giocare stasera con Stefano De Martino. E la concorrente di Affari Tuoi, dopo essersi presentata, ha rivelato di volere al suo fianco la sorella. Detto questo ha quindi iniziato la partita con i primi sei lanci. Terminata questa prima manche il dottore ha telefonato per la prima volta portando in dote un’offerta di 40 mila euro. Niente da fare. Altri tre tiri per Irene. Finito anche questo turno il dottore si è fatto sotto con una nuova offerta di 30 mila euro. Risposta negativa pure a questo giro.

Affari Tuoi, la concorrente ha deciso di sfidare il dottore

Tre nuovi tiri per Irene delle Marche. E finita pure questa terza manche il dottore ha quindi proposto un’offerta pari a 40 mila euro per un solo tiro. Offerta molto alta, ma visto cosa c’è ancora in ballo Irene ha preferito rifiutare e andare avanti. Con il prossimo tiro ha poi trovato il pacco contenente 30 mila euro. Il dottore ha allora telefonato a Stefano De Martino, che giorni fa ha assistito alla partita sfortunata di Francesco, per proporre un cambio pacco. La risposta è però stata ancora un secco no. Nuovo tiro per lei, che purtroppo ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. E’ tornato alla carica il dottore con un’offerta di 30 mila euro per due tiri. Niente da fare.

Irene delle Marche ha vinto 80 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora inviata a fare questi due tiri in cui ha trovato i pacchi contenenti 75 mila euro e 100 euro. A questo punto il dottore si è giocato una nuova carta proponendole di cambiare pacco. E la concorrente di Affari Tuoi delle Marche stavolta ha detto sì. Alla fine si è arrivata in fondo alla partita con la certezza di portarsi a casa soldi, visto che sono rimasti 10 mila, 20 mila e 300 mila euro. Ma cosa avrà lasciato nel pacco che ha deciso di cambiare? Intanto il dottore ha offerto la bellezza di 40 mila euro. E Irene ha deciso di dire di no. Con questo nuovo tiro è allora rimasta con 20 mila da una parte e 300 mila euro dall’altra. Il dottore ha allora fatto la sua ultima mossa con un’offerta di 80 mila euro. Alla fine non se l’è sentita di andare fino in fondo accettando 80 mila euro. E ha fatto bene perché i 300 mila euro erano nel pacco che ha deciso di cambiare.