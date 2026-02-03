Affari Tuoi: il dottore si prende gioco di Lorena, che perde 100.000€

La concorrente ha accettato di cambiare pacco

A giocare stasera ad Affari Tuoi è toccato a Lorena della Campania. E quest’ultima dopo essersi presentata ha rivelato di voler al suo fianco per affrontare la partita del game show condotto da Stefano De Martino il compagno Mario. A questo punto il conduttore ha dato il via alla partita con i classici sei tiri. Alla fine è arrivata la telefonata del dottore con in dote un’offerta di 35 mila euro. E la risposta è stata negativa, visto che è solo all’inizio di questo suo percorso nella fortuna. Quest’ultima ha quindi continuato la partita con altri tre lanci. Terminato pure questo turno il dottore si è quindi rifatto sotto con la proposta di cambiare pacco. Lorena, senza pensarci troppo, ha risposto affermativamente.

Affari Tuoi, per la concorrente è sfumata la possibilità di vincere 300 mila euro

E ovviamente Lorena della Campania è andata subito a vedere cosa ha lasciato facendo la bella scoperta che se non avesse cambiato il pacco sarebbe tornata a casa solo con un euro. Purtroppo però il secondo tiro non è stato così fortunato, visto che ha perso la possibilità di vincere il jackpot di 300 mila euro. Finito pure questa manche il dottore ha quindi telefonato per la terza volta con un’offerta di 20 mila euro. Bella offerta, ma non abbastanza per far gettare la spugna a Lorena. Nuovo tiro per lei che ha trovato 20 euro.

Lorena della Campania ha vinto 33 mila euro

Arrivato a questo punto il dottore ha allora lanciato la proposta di cambiare nuovamente pacco. E la concorrente del game show di Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita al cardiopalma di Irene, ha detto ancora sì. Con il nuovo tiro la concorrente di Affari Tuoi ha però trovato il pacco da 50 mila euro. Il dottore le ha allora offerto 10 mila euro per due tiri. La risposta è stata ancora una volta negativa ed ha pescato due pacchi blu. Per un tiro il dottore ha allora offerto 15 mila euro. Lorena ha risposto no. L’ultima mossa del dottore è stata quella di proporle un cambio. E anche stavolta ha deciso di accettare. Una mossa che si è rivelata azzeccata perchè alla fine è rimasta con 10 euro da una parte e 100 mila dall’altra (il massimo che ha potuto fare, visto che ha sempre pescato il pacco blu). Alla fine il dottore ha fatto l’ultima offerta di 33 mila euro. Ha accettato. E purtroppo ha fatto male perchè avrebbe potuto vincere 100 mila euro.