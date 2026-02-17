Affari Tuoi, finale al cardiopalma per Sara: rifiuta 60.000€, ma vince solo 100€

La concorrente ha deciso di cambiare pacco all’inizio della partita

Oggi è toccato a Sara della Toscana giocare ad Affari Tuoi con Stefano De Martino. E quest’ultima ha deciso di affrontare la partita al fianco del fidanzato. A questo punto ha iniziato la partita con i primi sei lanci di tiro. E finita questa prima manche il dottore ha offerto la bellezza di 36 mila euro. Niente da fare perchè la concorrente della Toscana ha detto di voler giocare ancora. Altri tre tiri per lei. E finito pure questo turno il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. E ha accettato andandosi a prendere il pacco numero sei: “Ci provo…”

Affari Tuoi: la concorrente ha visto sfumare per due volte la possibilità di vincere 300 mila euro

Una scelta che si è rivelata essere abbastanza fortunata perché nel suo pacco preso all’inizio ha scoperto di avere 10 mila euro. Altri due tiri per lei. E finita la manche il dottore, puntuale come sempre, ha telefonato a Stefano De Martino facendo un’offerta di 18 mila euro. Niente da fare. Nuovo tiro per lei. E subito dopo il dottore le ha proposto nuovamente di cambiare pacco. Proposta accettata. E ha fatto bene perché nel pacco che aveva scelto di andarsi a prendere poco fa aveva solo 50 euro. Nuova offerta di 20 mila euro da parte del dottore. Anche stavolta però la risposta è stata negativa. Ha poi fatto un altro tiro la concorrente della Toscana andando a trovare il pacco nero contenente 300 mila euro (ed è la seconda volta che ha visto sfumare la possibilità di portarsi a casa questa cifra).

Sara della Toscana ha vinto solo 100 euro

Tra un’offerta e l’altra del dottore e una pescata fortunata o meno alla fine la concorrente della Toscana di Affari Tuoi è arrivata con un solo pacco rosso di 200 mila euro e dall’altra parte 10 e 100 euro. Prima dell’ultimo lancio il dottore del game show condotto da Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla clamorosa partita di Elisa, ha offerto 36 mila euro. Incredibilmente la concorrente ha detto no. E con l’ultimo lancio è rimasta con i pacchi contenenti 100 euro e 200 mila euro. L’ultima mossa del dottore è stata quindi quella di offrirle 60 mila euro. Incredibilmente ha rifiutato. E purtroppo ha avuto la bruttissima notizia che nel suo pacco non aveva i tanti sospirati 200 mila euro, ma solo 100.