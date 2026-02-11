Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò presto sposi? L’ultimo post fa sognare i fan

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto sposi?

Una delle coppie più belle interessanti mai uscite dalla casa del Grande Gratello, considerando che è un programma morto e che non dovrebbe più andare in onda su una rete come Canale5, è senza dubbio quella composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia si è conosciuta nelle quattro mura di quella casa e da quel momento in poi non si sono più lasciati e hanno trasformato quell’amore in una famiglia vera e propria perché è nata anche la loro prima figlia, ovvero Camilla. I fan non vedono l’ora di vederli sposati è l’ultimo post di Andrea fa sognare tutti quanti.

Andrea Zenga annuncia: “Luna di miele in anticipo”

Nell’ultimo post pubblicato sui social Andrea Zenga ha messo una serie di foto in compagnia della fidanzata Rosalinda Cannavò e una didascalia che ha fatto subito sognare i fan ovvero “luna di miele in anticipo”. Questo fa pensare che potrebbero volersi sposarre in chiesa per sancire davanti all’altare il sentimento che li lega da molti anni a questa parte. I fan non vedrebbero l’ora di assistere al loro matrimonio, anche se conoscendoli sarà molto intimo.

Rosalinda e Andrea: la storia d’amore procede a gonfie vele

In vacanza nella bella Ortisei in Trentino Alto Adige, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono goduti una sorta di fuga romantica lontani dalla quotidianità e dallo stress. Chi le chiedeva che fine avesse fatto la figlia Camilla l’ex gieffina ha risposto che manca moltissimo a entrambi ma “ci serviva un po’ di energia”. Anche perché i figli soprattutto quando sono piccoli sono molto impegnativi e quindi c’è bisogno ogni tanto di staccare la spina.