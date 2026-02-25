Rita Dalla Chiesa sbotta contro la tv di oggi: “Non ne posso più della cronaca nera”

Rita Dalla Chiesa tuona: “Non ne posso più della cronaca nera”

Per anni Rita Dalla Chiesa è stata la padrona di casa di Forum poi da quando ha lasciato non ha più trovato un posto fisso in tv, salvo delle ospitate come opinioniste, una delle ultime insieme ai due compari con cui lo conduceva. In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv la conduttrice ha tuonato contro la televisione di oggi: “Non ne posso più della cronaca nera”. Infatti quando sente la parola Garlasco (argomento principe di Mattino 5 e Storie Italiane) cambia immediatamente canale perché è come se fosse diventato un circo mediatico e non c’è alcun tipo di rispetto per la vittima.

L’ex conduttrice Mediaset non sopporta i funerali dei vip in tv

Un’altra cosa che Rita Dalla Chiesa proprio non sopporta sono i funerali dei vip in tv. Chiunque se ne vada lascia un vuoto enorme che difficilmente sarà riempito negli anni a venire, però ci vorrebbe un po’ di pudore, anche se è qualcosa di fuori moda. È bello, secondo lei, ricordare questi grandi artisti con le immagini della loro sfavillante carriera lasciando perdere quelle del funerale.

Rita Dalla Chiesa svela quali sono i programmi tv che guarda ancora

Quindi quali sono i programmi tv che Rita Dalla Chiesa guarda con piacere? Sicuramente Geo su Rai3 o Eden di Licia Colò e poi adora Ballando con le stelle. Apprezza anche il sorriso di Francesca Fialdini alla guida di Da noi a ruota libera e poi le piacerebbe vedere il ritorno in tv del Musichiere: “Gerry Scotti lo potrebbe condurre benissimo”.