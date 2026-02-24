Salta Affari Tuoi per Sanremo 2026: quando torna in onda Stefano De Martino

Stasera e nei giorni a seguire non andrà in onda Affari Tuoi a causa del Festival 2026

Ieri sera è andata in onda un’elettrizzante puntata del game show condotto da Stefano De Martino grazie alla partita di Veronica della Basilicata, la quale proprio alla fine si è salvata riuscendo a portarsi a casa 22 mila euro. Ebbene si segnala che c’è una notizia molto importante per i fan del gioco dell’access prime time dell’ammiraglia Rai. Di cosa si tratta? Stasera e anche nei prossimi giorni il gioco non andrà in onda come previsto a causa del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti.

Quando tornerà in onda Stefano De Martino con il suo game show

E adesso è lecito chiedersi quando tornerà in onda Affari Tuoi. Il game show dell’access prime time di Rai Uno con Stefano De Marino, Herbert Ballerina e la ballerina Martina Miliddi protagonisti tornerà ad intrattenere e divertire il numeroso pubblico a casa una volta terminata questa edizione del Festival di Sanremo di Carlo Conti e Laura Pausini (più precisamente a partire da domenica 1 marzo 2026). Insomma una lunga pausa per il conduttore, che ieri ha assistito alla bella partita di Veronica della Basilicata.

CLICCA QUA per vedere su Rai Play la puntata di ieri sera di Affari Tuoi

Affari Tuoi davvero in grande spolvero in questo periodo

Si segnala che questo è un periodo d’oro per Stefano De Martino, che con il suo game show dell’access prime time dell’ammiraglia Rai continua ad ottenere quotidianamente ascolti più che buoni riuscendo a battere sempre La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, che a partire da staserà dovranno vedersela con l’agguerrita concorrenza rappresentata da Sanremo 2026 di Carlo Conti almeno fino alle 22 circa. Il gioco di Canale 5 riuscirà a mettere in difficoltà l’evento musicale per eccellenza targato Rai Uno? Lo scopriremo sicuramente domani mattina alle 10 in punto nel momento in cui verranno pubblicati i dati Auditel.