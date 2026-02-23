Affari Tuoi: Veronica si salva alla fine accettando l’offerta di 22.000€

La concorrente ha perso subito la possibilità di vincere 300 mila euro

Con un po’ di ritardo a causa del PrimaFestival è iniziato Affari Tuoi con Veronica della Basilicata protagonista, la quale ha deciso di affrontare la sfida con sua cugina. Dopo la consueta presentazione Stefano De Martino ha quindi dato il via alla partita di stasera con i primi sei lanci. Terminata la prima manche il dottore si è fatto sotto con la prima proposta di cambiare pacco. E dopo averci riflettuto la risposta è stata un secco no. Altri tre tiri per lei non proprio fortunatissimi, visto che ha trovato pure il pacco contenente 300 mila euro. Finito anche questo turno il dottore si è quindi fatto vivo nuovamente con un’offerta di 10 mila euro per cinque tiri. La risposta è stata ancora una volta no.

Affari Tuoi, la concorrente ha accettato la proposta di cambiare pacco

Cinque tiri per Veronica della Basilicata, la quale non ha iniziato proprio bene la partita di stasera. E terminato anche questa manche il dottore ha fatto la sua nuova mossa offrendo di cambiare pacco alla concorrente. Veronica, dopo averci riflettuto ha accettato la proposta andandosi a prendere il pacco numero quattro. Due nuovi tiri per lei che ha trovato i pacchi contenenti rispettivamente 200 euro e 20 mila euro. Nuova telefonata da parte del dottore che ha offerto alla concorrente di stasera 23 febbraio la bellezza di 15 mila euro. Ha rifiutato

Veronica della Basilicata ha vinto 22 mila euro

Prima di andare al gran finale la concorrente di Affari Tuoi ha quindi fatto gli ultimi due tiri. E in questa occasione ha scoperto che se non avesse cambiato il pacco precedentemente sarebbe tornata a casa con un solo euro. Stefano De Martino, che continua ad essere al centro dei rumor, l’ha invitata a fare l’ultimo lancio. Purtroppo per lei ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Puntuale è arrivata l’ultima telefonata del dottore con un’offerta di 22 mila euro. Dopo averci riflettuto a lungo Veronica ha accettato. Una scelta che si è rivelata essere la più azzeccata possibile perchè ha scoperto di avere il pacco nero con all’interno solo 200 euro.