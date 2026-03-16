Affari Tuoi: Leila non si fida del dottore rifiuta l’offerta e vince 50.000€

La concorrente ha trovato subito Gennarino vincendo 3 mila euro

Stasera è arrivato il turno di Leila del Friuli Venezia Giulia di giocare con Stefano De Martino al suo game show dell’access prime time dell’ammiraglia Rai. Ovviamente la concorrente, dopo aver svelato di voler affrontare questa sfida Tv ad Affari Tuoi al fianco del fratello, ha subito iniziato la partita con i primi sei lanci. E per lei non poteva andare meglio perchè con il primo tiro ha trovato il pacco contenente Gennarino riuscendo così a portarsi a casa 3 mila euro. Una volta poi terminata la prima manche il dottore si è fatto vivo con la proposta di cambiare pacco. Proposta che la concorrente del Friuli Venezia Giulia ha accettato ben volentieri andandosi a prendere il pacco numero 7. E ha fatto la scelta migliore perchè aveva pescato l’invenzione di Herbert Ballerina. E’ poi arrivata la seconda telefonata del dottore con un’offerta di 25 mila euro. Risposta negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha rifiutato tutte le offerte del dottore

Stefano De Martino l’ha quindi invitata a fare altri tre tiri. E dopo questa manche Leila del Friuli Venezia Giulia ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti rispettivamente 75 mila, 100 e infine 200 euro. Il dottore è tornato allora a farsi sotto per la terza volta proponendo il cambio per un solo tiro. Stavolta però la concorrente del Friuli Venezia Giulia ha detto no. E con il successivo lancio Leila ha trovato il pacco con 1 euro. Il dottore, seguendo sempre il manuale alla lettera, ha poi offerto 30 mila euro. La concorrente, dopo averci riflettuto bene, ha riposto di no.

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Leila del Friuli Venezia Giulia ha vinto 50 mila euro

Successivamente Stefano De Martino, che già è finito al centro dei rumor per Sanremo 2027, ha chiesto ovviamente alla concorrente di Affari Tuoi di fare il nuovo tiro. E Leila ha trovato il pacco contenente 0 euro. Il dottore, messo un po’ spalle al muro, ha allora offerto 35 mila euro. Ma vedendo il tabellone ancora così ricco ha detto no. Con il nuovo tiro ha allora trovato il pacco contenente 15 mila euro. E per due tiri il dottore ha quindi giocato le sue carte offrendo 35 mila euro. Ancora una volta la risposta è stata negativa. E purtroppo con uno di questi due nuovi tiri ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro. Il tabellone alla fine non ha sorriso granché alla concorrente perchè è rimasta con 50 mila euro da una parte e 10 e 50 euro dall’altra. Il dottore, avendo vita facile, ha quindi proposto 8 mila euro. La risposta è stata però un secco no. Fortunatamente con il nuovo lancio ha trovato 50 euro. Come ultimissima mossa prima di terminare la partita il dottore ha allora rilanciato con la proposta di cambiare pacco. Leila, visibilmente in difficoltà, ha risposto no. E ha fatto la scelta migliore possibile perchè ha vinto 50 mila euro.