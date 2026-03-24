Affari Tuoi: Luigi cambia il pacco tre volte e alla fine vince 20.000€

Inizio di partita davvero pessimo per il concorrente

E’ arrivato il turno stasera di Luigi della Basilicata di tentare la sorte ad Affari Tuoi. E dopo aver svelato di affrontare la sfida al fianco della mamma Mina ha fatto i primi sei lanci. Purtroppo però i primi quattro tiri non sono andati bene perchè ha trovato subito il pacco nero contenente 200 mila euro e quelli al cui interno c’erano 50 mila, 100 mila e 200 mila euro. Ovviamente Stefano De Martino ha sottolineato il fatto che peggio di così quasi non poteva andare. Fortunatamente gli altri due tiri a disposizione sono stati più fortunati. A questo punto il dottore ha telefonato proponendogli il cambio pacco. Dopo averci riflettuto brevemente Luigi ha quindi deciso di accettare. Mossa questa che si è rivelata essere ottima perchè se no sarebbe tornato a casa con un solo euro. Altri tre tiri per lui. Terminata pure questa seconda manche il dottore ha offerto al concorrente della Basilicata un’offerta pari a 18 mila euro. La risposta è stata però un no secco.

Affari Tuoi, il concorrente ha deciso di cambiare per la seconda volta il pacco

Stefano De Martino ha allora invitato Luigi della Basilicata a fare tre nuovi tiri. E finito pure questo turno il dottore ha telefonato per la terza volta proponendo per un solo tiro il cambio pacco. Stavolta Luigi ha risposto di no. E con il nuovo tiro ha trovato il pacco contenente 50 euro. Il dottore è quindi tornato alla carica per la quarta volta in questa puntata di stasera di Affari Tuoi offrendo 30 mila euro. Offerta interessante, ma dopo attenta valutazione ha risposto negativamente. Sfortunatamente con il successivo lancio ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Il dottore ha allora fatto la sua mossa proponendo un’altra volta di cambiare pacco. La risposta è stata positiva.

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Luigi della Basilicata ha vinto 20 mila euro

E con la mossa di cambiare pacco Luigi ha fatto più che bene perchè pure stavolta aveva pescato un pacco blu contenente solo 20 euro. Il dottore di Affari Tuoi ha allora proposto ancora una volta il cambio pacco. Il concorrente non ci ha però pensato due volte rispondendo di no. Nuovo tiro per lui. E stavolta ha trovato il pacco con 30 mila euro all’interno. Finito pure questo turno il dottore ha telefonato ancora una volta offrendo 20 mila euro. E ha rifiutato non con poca sofferenza. Purtroppo però con il nuovo tiro ha avuto una brutta sorpresa perchè Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Manuel, ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Arrivati a questo punto il dottore ha quindi giocato al ribasso offrendo solo 3 mila euro. Il rifiuto è stato netto. Con il nuovo lancio ha fortunatamente trovato il pacco con zero euro. Si segnala che alla fine il concorrente è quindi rimasto con il pacco ballerina da una parte e con quello da 20 mila euro dall’altra. Il dottore ha allora proposto il cambio pacco. Luigi non se l’è fatto dire due volte e ha accettato di cambiare per la terza volta. Mossa questa che si è rivelata essere azzeccata perchè ha trovato il pacco con 20 mila euro.