Affari Tuoi: Simona alla regione fortunata dà retta al papà e vince 50.000€

La concorrente ha iniziato nel peggiore del modi la partita stasera

Oggi ha tentato la fortuna ad Affari Tuoi la concorrente della Calabria, Simona. E quest’ultima, dopo una breve presentazione, ha rivelato di voler affrontare questa sfida al fianco del papà Giustino. A questo punto Stefano De Martino le ha chiesto di iniziare la partita. Purtroppo per quest’ultima peggio non poteva iniziare, visto che ha pescato subito il pacco rosso contenente 300 mila euro. E le cose non sono andate meglio con i successivi lanci. Finita la manche il dottore ha telefonato per la prima volta con in dote un’offerta di 15 mila euro. Non ci hai pensato due volte nel rifiutare. Altri tre tiri per la concorrente della Calabria. E finito questo turno il dottore si è rifatto sotto con la proposta di cambiare pacco. Dopo averci riflettuto bene ha risposto affermativamente.

Affari Tuoi: la concorrente della Calabria ha cambiato pacco facendo un’amara scoperta

Simona della Calabria, dopo aver cambiato pacco, è quindi andata a vedere cosa ha lasciato. Una mossa che si è rivelata essere non proprio fortunatissima perchè se l’avesse tenuto sarebbe tornata a casa con 30 mila euro. Terminata pure questa manche il dottore è tornato alla carica telefonando a Stefano De Martino, il quale è finito al centro dell’attenzione a causa di alcune dichiarazioni di Arisa. E a quest’ultimo il dottore ha comunicato di voler offrire alla concorrente della Calabria la bellezza di 20 mila euro. L’offerta non è però stata ritenuta sufficiente da Simona, che ha deciso di continuare a sfidare la sorte. Nuovo tiro per lei che ha trovato 15 mila euro.

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Simona della Calabria alla regione fortunata 50 mila euro

Nuova telefonata del dottore di Affari Tuoi, che stavolta ha proposto alla concorrente della Calabria di cambiare ancora una volta di cambiare pacco. Dopo un’attenta valutazione e aver chiesto il parere del padre Simona ha risposto negativamente. E con il nuovo lancio ha trovato il pacco blu contenente solo 20 euro. Il dottore per un tiro ha allora fatto la sua mossa con un’offerta di 20 mila euro. Anche stavolta la risposta è stata un secco no. Nuovo tiro per lei che ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Un passo falso di cui ha approfittato subito il dottore, che ha proposto il cambio pacco. La concorrente stavolta ha risposto sì andandosi a prendere il pacco numero tre. Una scelta che si è rivelata essere giusta perchè se no sarebbe tornata a casa con il Sushoku. Il dottore ha allora proposto 15 mila euro. No secco. E con il successivo lancio è quindi rimasta solo il pacco nero e due blu perchè proprio alla fine ha trovato 100 mila euro. Il dottore ha allora lanciato la proposta di cambiare pacco. Simona ha risposto no. Stefano De Martino ha quindi chiesto alla concorrente di fare un nuovo lancio. E purtroppo ha trovato il pacco nero dovendo quindi andare alla regione fortunata nella speranza di portarsi a casa 50 mila o 100 mila euro. Per 100 mila euro Simona ha puntato tutto sulla Liguria, mentre per 50 mila ha affidato le sue speranze al Veneto. Alla fine ha vinto 50 mila euro riuscendo ad indovinare la regione fortunata al secondo colpo grazie all’intuito del papà.