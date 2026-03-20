Alessio Falsone (ex del GF) è diventato padre: “Benvenuto al mondo, Achille”

Alessio Falsone è diventato papà: l’annuncio

Ogni tanto non si parla solamente di morte e disgrazie e guerra in giro per il mondo, ma anche di nascite ed è questo il caso di Alessio Falsone che è diventato papà e che ha fatto l’annuncio nelle prime ore di questa mattina e che subito ha fatto il giro dei social. Stiamo parlando dell’ex concorrente della 17ª edizione del Grande Fratello che, dopo una parentesi con un’ex gieffina, ha ritrovato l’amore con Chiara fino a dare alla luce un maschietto che hanno deciso di chiamare con il nome omerico Achille.

L’ex concorrente del GF: “Benvenuto al mondo, Achille”

L’annuncio è di poche ore fa: Alessio Falsone è diventato padre con la seguente didascalia pubblicata sui social “Nato con il primo raggio di sole della primavera. Benvenuto al mondo Achille, amore nostro”. A corredo uno scatto che immortala la sua mano stringere quella della compagna Chiara, una relazione vissuta assolutamente lontana dalle telecamere, a differenza di quella nata nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello. L’annuncio della gravidanza era arrivata lo scorso ottobre portando grande gioia ai fan della coppia.

Grande Fratello: Alessio e il capitolo chiuso con Anita Olivieri

Nella casa del Grande Fratello proprio Alessio Falsone si era infatuato della bionda Anita Olivieri, che per lui aveva chiuso una relazione decennale precedente. Peccato che dopo pochissime settimane dalla fine del reality show sia arrivato l’annuncio della chiusura a causa di differenze caratteriali inconciliabili, per non parlare delle prospettive future. Per fortuna la loro relazione si è conclusa qui perché magari lui oggi non starebbe festeggiando la nascita del suo primo figlio.