Amici 25, Antonio Stillante è stato eliminato: “Mi spaventa tornare a casa”

Antonio Stillante eliminato dal serale di Amici 25

Il primo eliminato dalla scuola di Amici 25 il cui serale è iniziato ieri sera è il ballerino Antonio Stillante che ha pronunciato queste parole: “Questo luogo, queste persone, tutti voi, in un momento buio della mia vita, mi avete fatto trovare la luce. Lo dico con serenità. Sono felice di tutto questo, per me non ha prezzo. È stata un’esperienza bellissima. Mi fa paura il fuori, ma non riesco a essere triste perché sono pieno di felicità”, per poi aggiungere che “mi spaventa tornare a casa e avere sempre gli stessi problemi”.

Il ballerino racconta di quando un suo amico è morto da giovanissimo

“Quando avevo 12 anni un amico, conosciuto da piccolino, ha avuto un incidente ed è venuto a mancare. Lui era sempre felice, sorridente, era come un papà, un fratello maggiore per me. Questa esperienza la dedico a lui, perché lui era il sole per me e questa esperienza è stata la luce in fondo al tunnel. È stato fantastico” ha raccontato Antonio, eliminato da Amici proprio ieri quando è iniziato il serale e tutti concorrono ad alzare la coppa al cielo come vincitore dell’edizione 2026.

Serale Amici 25: Antonio Stillante parla dei problemi economici della sua famiglia

“Ho iniziato a ballare quando ero molto piccolo, avevo solo 5 anni. Quando mi sono trasferito in Sicilia ho capito che il mio sogno era diventare campione del mondo. Ho dedicato gli ultimi tre anni a questo sogno, ma in questi tre anni, come per tutta la mia vita, io e la mia famiglia abbiamo avuto dei problemi economici, aumentati a causa del fatto che spendevo tanti soldi, che mamma non aveva. Era sola con noi figli”: il racconto di Antonio Stillante, ormai ex ballerino di Amici 25. Pensava di dover abbandonare il suo sogno, trovarsi un altro lavoro, e invece quest’esperienza nel talent show di Maria De Filippi gli ha ridato la forza di lottare e non mollare mai.