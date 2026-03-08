Elettra Lamborghini a Domenica In: “Mi è venuto il dubbio di avere l’ADHD”

Elettra Lamborghini svela a Domenica In: “Mi è venuto il dubbio di avere l’Adhd”

Oggi a Domenica In è stata ospite Elettra Lamborghini, reduce da Sanremo 2026, ha stupito tutti con questa confessione: “Riguardandomi mi è venuto il dubbio di avere l’ADHD, non penso di essere tanto normale… Ho sempre bisogno di stare in movimento, anche dopo Sanremo non mi sono fermata un attimo, dopo 1 giorno a casa già mi sentivo male!”.

La cantante sul marito Afrojack: “Non sono gelosa”

“Quando l’ho conosciuto in realtà ero nella mia era ‘pem pem pem’, volevo solo sbattere il mio ‘bum bum’ ovunque” ha raccontato Elettra Lamborghini con la sua solita ironia, “Ci ha presentati il suo manager, lui è rimasto folgorato e da lì è nato l’amore!”. E poi ha detto di non essere gelosa solo perché è corteggiato anche perché essendo “bello e fedele” non le dà modo. E poi “dove la trova una come me?”.

Domenica In: Elettra Lamborghini risponde sulla questione figli oppure no

Infine Elettra Lamborghini ha affrontato di nuovo la questione figli: “Credo di essere un po’ traumatizzata da quello che sta succedendo nel mondo quindi ti potrei dire: amo talmente tanto mio figlio che in questo momento non ho il coraggio di metterlo al mondo, al contempo, lo vorrei tantissimo e anche mio marito ma la realtà di oggi però batte il mio desiderio”. Intanto nella puntata di ieri di Sanremo Top ha allarmato Carlo Conti quando è entrata in studio.