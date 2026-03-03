Roberta Morise ed Enrico Bartolini: nuovi retroscena sulla fine del matrimonio

Roberta Morise e Enrico Bartolini si sono lasciati

La notizia di ieri è stata come un fulmine a ciel sereno per quelli che si interessano del gossip e delle coppie famose che poi mettono in piazza i loro affari sui social tra foto, video e chi ne ha più ne metta. C’è chi non dormirà la notte dopo aver letto della rottura tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini per delle motivazioni gravi, tanto che i due dormirebbero in due letti separate. Cosa c’è dietro la loro decisione?

Nuovi retroscena sulla rottura tra Roberta Morise e il marito

Ora arrivano nuovi retroscena dietro la fine tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini pubblicati da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Secondo un utente anonima, quindi da prendere con due paia di pinze, il loro matrimonio sarebbero irrecuperabile a causa di un tradimento da parte dello chef stellato. Sarà vero o sarà falso?

Enrico Bartolini solo. Roberta Morise è tornata dalla sua famiglia

Secondo un altro utente Roberta Morise avrebbe lasciato la casa che condivideva con Enrico Bartolini e sarebbe tornata a vivere con i suoi genitori in Calabria. La separazione pare che possa risalire a quando lei era ancora incinta del secondo figlio Geremia nato lo scorso novembre. Stando a Chi la separazione starebbe procedendo spedita con l’intervento dei legali al fine di tutelare soprattutto i due figli che hanno avuto insieme.